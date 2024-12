Ana Maria Păcuraru a izbucnit în lacrimi la tv: Am primit o decizie în care scrie că tatăl meu, Maricel Păcuraru, a făcut pușcărie degeaba! video

Instanța a anulat mandatul de executare a pedepsei în cazul lui Maricel Păcuraru.

„Cu inima cât un ghem, azi am un altfel de editorial, nu așa cum v-am obișnuit la această emisiune. Pentru mine, e un Breaking News personal pentru că, în urmă cu 2 minute, m-a sunat tatăl meu, proprietarul trustului Realitatea, și mi-a trimis o hotărâre judecătorească ce-l vizează pe el în prim- plan, și în acea hotărâre ni se spune că tatăl meu a făcut pușcărie degeaba, că a stat peste 4 ani de zile degeaba închis, în spatele gratiilor. Avem această decizie.

Am început cu acest mesaj nu pentru că-mi place să vorbesc despre viața mea personală, nu am făcut-o mai deloc, nu am vorbit despre familie, soț, copii, frați, despre tatăl meu, ci pentru că Realitatea PLUS a fost singura televiziune care a luptat împotriva Statului Paralel și a și reușit să-l învingă.

Cu decizia de azi, vă spunem că am învins Statul Paralel pentru că altfel nu era posibilă această decizie scrisă pe hârtie.

Pentru mine, e un moment și de victorie, dar sunt și niște clipe pe care nu le mai pot trăi încă o dată, nu-l mai pot avea pe tata lângă mine în acei ani. Eram plecată, eram în altă țară, m-am întors ca să fiu aproape de el, am renunțat la studiile din SUA, am pus pauză, m-am întors în țară, apoi am plecat în Elveția tocmai ca să fiu alături de el. Au urmat momente extrem de grele. Azi, această decizie îmi ușurează sufletul pentru că toți care mă condamnau și îmi spuneau că sunt aici doar pentru că sunt fata lui tata și că tatăl meu e un infractor, nu, nu este! A fost victima Statului Paralel! Toți cei care muncesc aici la Realitatea în fiecare zi suntem amenințați. Și poate voi îi știți doar pe moderatori, dar nu știți directorii noștri, paznicii, femeile care ne ajută să întreținem acest sediu, nu știți nici cea mai mică parte. Așa că să vă fie rușine pentru tot chinul și mizeriile pe care le-ați aruncat și le veți arunca!

Noi nu ne lăsăm bătuți! Iată că am avut noroc să ni se alăture Anca Alexandrescu și să fie ca o soră mai mare pentru mine și să fie totodată și copilul adoptat de tatăl meu pentru că această luptă nu era posibilă fără ea și această decizie sunt sigură că nu era posibilă fără ea. Pentru că ea și-a încasat toate dușmăniile, înjurăturile, toată răutatea - prima oară ea le-a simțit. A fost un tampon către noi toți.

Așa că vouă să vă fie rușine! Noi, la Realitatea PLUS, nu ne oprim! Vom lupta în continuare. Eu voi fi în continuare aici, Anca Alexandrescu va fi în continuare aici, toți cei care lucrează la Realitatea vor fi în continuare aici. Vom lupta, vom demasca neadevărurile și vouă, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru că ne urmăriți în număr atât de mare! Nu ați fi făcut acest lucru dacă nu ați fi văzut ce ni se cenzurează pe alte posturi de televiziune și ce este adevărul. Vă mulțumim!”, a zis Ana Maria Păcuraru, conform Realitatea Plus.

