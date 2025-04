Psihiatrul Cozmin Mihai, despre efectele serialului „Adolescence". Ce ne arată cu adevărat producția-fenomen de pe Netflix

"Comportamentul tatălui este asemănător cu cel al unei bombe cu ceas. Te strânge în spate comportamentul agresiv al acestuia care poate fi asemănat cu un cuțit scos și băgat în teacă de zeci de ori pe zi în prezența familiei. Membrii familiei sunt terorizați și totodată obișnuiți cu acest comportament la limita exploziei. Grimase, ieșiri nervoase, tonalitate înaltă cu timbru accentuat și replici încărcate de sarcasm; fac ca cei din jur să țină distanța, iar membrii familiei să păstreze o toleranță cu mare încărcătură emoțională. Un carusel de emoții, axat acum pe o idee, la puțin timp pe o altă idee, fac ca psihicul celor din familie să se fragilizeze. Tatăl lui Jamie joacă rolul unui pitbull parental care se autocontrolează doar de la agresiunea fizică, dar nu și de la cea verbală. Atitudinea acestuia este întreținută de supunerea celor din familie. Categoric, rolul tatălui din acest serial are nevoie de un tratament psihiatric și psihoterapeutic", arată medicul psihiatru Cozmin Mihai.

"Masculinitatea toxică nu se conturează într-o familie cu părinți echilibrați psihic care se respectă și care oferă timp și înțelegere copiilor. Se conturează atunci când i se oferă un teren fertil și disfuncțional", adaugă acesta.

Conf. univ. dr. Cozmin Mihai, medic psihiatru

"Bullying-ul lui Jamie a început de acasă"

DC News: Cum influențează radicalizarea online mintea adolescenților? În cazul protagonistului, Jamie, cât de realist este procesul pe care îl vedem în serial?

Dr. Cozmin Mihai: Încep a vă răspunde prin experiența actorului Vincent Cassel: "rețelele sociale m-au tâmpit. Nu ar trebui să luăm toate astea în serios. Like-urile, urmăritorii... sunt suficiente pentru a te înnebuni. E ca și cum modul în care văd alții intimitatea dumneavoastră este mai important decât intimitatea însăși. Asta a normalizat un narcisism sălbatic".

Un copil sau un adolescent nesupravegheat de către părinți, este o pradă ușoară în societate, pentru că mecanismele de discernământ ale minorului încă nu sunt maturizate pe deplin. Imaturizarea și lipsa experiențelor formatoare pot conduce înspre o influențare marcantă cu scăderea stimei de sine. Tocmai de aceea, implicarea părinților în viața copiilor și adolescenților are un rol crucial. S-au schimbat mult și rolulile părinților. De la părinții prezenți și implicați în familie odată cu orele după-amiezii, acum părinții lucrează toată ziua cu un program prelungit pentru a-și putea întreține casa spațioasă, mașinile din curte, vacanțele și hainele brand-uite. Totul are un cost în această viață. Alegi să fii toată ziua plecat de acasă, îți asumi și riscul de a te îndepărta de copiii tăi și de a-i lăsa fragili în acest mediu riscant de sălbatic. Timpul petrecut cu copiii are o însemnătate deosebită în conturarea psihicului armonios al copilului.

DC News: Cum se manifestă tulburările antisociale la adolescenți? Credeți că Jamie prezenta aceste semne? Dar cei din mediul lui social cel mai apropiat, de la școală?

Dr. Cozmin Mihai: Jamie a jucat un rol foarte bun de copil cu amprentă genetică instabil emoțională și cu un exemplu de tată iritabil, cu nervii tocați chiar și de cele mai mici probleme, cu o instabilitate care perturba mediul familial și producea o tensiune continuă. Un copil care este expus continuu la un asemenea comportament al unei figuri marcante familial precum tatăl; are un rol copleșitor de copiere și reproducere a acestuia în societate și mai târziu în familie. Se spune că abuzatul va deveni abuzator - așa și Jamie, din abuzat emoțional, va ajunge abuzatorul cuiva mai târziu. Comportamentul acestuia antisocial se reflectă cel mai bine în interviul psihologic prin: disforie, instabilitate psiho-emoțională, violență, impulsivitate, minciună, nesupunere pentru regulile sociale, lipsa regretului, toate acestea îmbrăcate într-un șarm superficial și autentic în cazul lui Jamie. Adesea un istoric familial cu această tulburare, factorii de mediu, abuzurile emoționale constante, conflictele familiale, nesupravegherea suficientă din partea părinților conduc înspre conturarea acestei tulburări.

DC News: Cum vedeți "contribuția" familiei în dezvoltarea problemelor psihice ale unui adolescent? Serialul sugerează că părinții lui Jamie au fost orbi la schimbările prin care trecea – e acesta un scenariu frecvent?

Dr. Cozmin Mihai: Familia lui Jamie nu era una normală. Regizorul conturează foarte clar o tensiune continuă întreținută de un tată abuzator emoțional, care afișează un farmec superficial prin statura sportivă și tricourile polo mulate pe brațe care are mereu niște grimase vecine cu nebunia. Mama lui Jamie este o femeie care a îndurat atât de multe încât o vedem și consumată psihic. Și-a consumat psihicul menținând supunerea față de soț, pentru că altfel se ajunge la agresiune fizică. Dar abținerea de la agresiunea fizică nu a dizolvat agresiunea emoțională care a fragilizat întreaga familie. Comportamentul părinților după un asemnea eveniment tragic demască multe trăsături care existau și înaintea faptei lui Jamie.

DC News: Ce impact are bullying-ul asupra sănătății mintale a adolescenților? Când poate duce la acte extreme, cum ar fi violența fizică?

Dr. Cozmin Mihai: Bullying-ul lui Jamie a început de acasă, cu un tată persecutor care nu își lăsa mama să aibă niciun punct de vedere și care își argumenta dorința ideilor prin niște strigăte ca pe câmpul de luptă. Niciun câine nu rezistă normal psihic la un dresaj cu o așa teroare. De aici și conturarea tulburării de personalitate a lui Jamie. Apoi bullying-ul a fost continuat la școală prin acel mediu care nu a mai putut fi controlat de către profesori. Atunci când un copil nu crește sănătos împreună cu familia sa, este mai expus bullying-ului din afara casei.

Sursa: Captură foto Youtube

"Lumea digitală a adolescenților evoluează repede și bolnăvicios fără ca adulții să țină ritmul"

DC News: Cum influențează reținerea sau arestul preventiv dezvoltarea psihologică a unui adolescent? Credeți că Jamie, în realitate, ar fi devenit mai agresiv după arestare?

Dr. Cozmin Mihai: O asemenea faptă necesita arestarea, iar comportamentul agresiv extrem din perioada arestului nu a fost altceva decât o reprezentare reală a adevăratei personalități ale lui Jamie. Un asemenea comportament violent fără niciun sistem de frânare dobândit, nu poate trăi într-o colectivitate. Este ca o bombă cu ceas care compromite și cele mai mici granițe de siguranță atât pentru el cât și pentru colegi sau prieteni. Atunci când este deranjat de ceva care îl demască, se transformă într-un animal de pradă.

DC News: Ce tehnici psihologice folosesc specialiștii, precum Briony Ariston, pentru a evalua starea mintală a unui tânăr suspectat de săvârșirea unui omor?

Dr. Cozmin Mihai: Tehnica psiholoagei este una extrem de bună care îmbină prietenia cu agresorul, supunerea și îmbinarea unor tehnici de interviu pliabile pe personalitatea lui Jamie. Este atât de bine realizat interviul psiholog- pacient încât te întrebi cum rezistă psihicul psiholoagei în timp cu așa subiecți. Nu este ușor să atingi granița violenței cu acești pacienți. Asta îmi amintește de cum am intervievat un criminal în penitenciar fără nicio măsură de siguranță. Pur și simplu simți vibrația violenței, ți se ridică părul pe corp și rămâi marcat ceva vreme de acea experiență.

DC News: Serialul arată o școală în pragul haosului după moartea lui Katie. Cum afectează un eveniment traumatic, precum omorul, mediul școlar?

Dr. Cozmin Mihai: Școala era în haos demult. Moartea elevei doar concluzionează gravitatea situației. Observăm adolescenți violenți și nestăpâniți de profesori. Nocivitatea expusă este antrenată și de telefoanele mobile care sunt mereu în mâinile elevilor. Se cunosc atât de multe informații despre dependența de tehnologie și totuși se acceptă folosirea acestora în timpul școlii. Dincolo de dependența de tehnologie, acești elevi se confruntă cu o simbolistică bizară a emoticoanelor de pe rețelele de socializare. Dacă pentru noi, adulții, inima roșie este un semn de iubire, iar celelalte culori le-am trecut la diverse și lipsite de interes, pentru adolescenți, celelalte culori au o simbolistică aparte. Aceasta a fost concepută de o minte bolnavă și luată de bună de către adolescenți. Pentru un simplu emoticon, aceștia interpretează într-un mod patologic părerea altora despre poza sau postarea lor. Unele emoticoane îi conduc la stigmatizare și îi includ în categoria celor care nu vor avea relații cu femei și îi condamnă la singurătate. De aici un întreg șir de frustrări care, atunci când este pliat pe o tulburare de personalitate, are mare potențial de a stârni un comportament criminal. Asta denotă riscul tehnologiei în mâna unor ființe încă nedezvoltate psihic. Lumea digitală a adolescenților evoluează repede și bolnăvicios fără ca adulții să țină ritmul și să îl poată controla.

Peste toate acestea, se așterne neimplicarea suficientă a părinților ca prieteni și confidenți, iar mai apoi incapacitatea profesorilor de a mai controla o situație la limită.

DC News: Cum ar trebui să reacționeze părinții atunci când observă tulburări antisociale la copiii lor?

Dr. Cozmin Mihai: Este ideal ca părinții să înțeleagă că implicarea lor armonioasă în viața copilului îi creionează acestuia un drum sănătos în viață. Ai timp să petreci cu copilul tău, să povestești și să dezbați mult din ce i se întâmplă în viața de zi cu zi, să îl duci la un sport, să îl implici în viața culturală, să citești împreună cu el, să îi oferi cel mai bun exemplu; atunci ai mari șanse de reușită cu acesta.

Dacă în schimb, ești toată ziua plecat de acasă și speri să te atașezi de el când va crește mai mare pentru ca abia atunci te vei putea înțelege mai bine cu el, este total greșit. Tot ce nu este făcut la timpul potrivit, greu se mai recuperează și rămâne incomplet.

