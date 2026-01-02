€ 5.0985
DCNews Stiri Tragedie cutremurătoare la început de an. Fiul de 5 ani al unui influencer cunoscut a murit din cauza gripei
Data actualizării: 13:28 02 Ian 2026 | Data publicării: 13:13 02 Ian 2026

Tragedie cutremurătoare la început de an. Fiul de 5 ani al unui influencer cunoscut a murit din cauza gripei
Autor: Andrei Itu

lumanare Lumânare, doliu. Foto: Pixabay
 

Fiul unui renumit influencer a murit din cauza gripei.

Este vorba despre fiul, în vârstă de doar 5 ani, al influencerului Paul J. Kim. El a murit la finalul anului 2025, fiind diagnosticat cu o formă gravă de gripă. La începutul anului 2026, știrea a fost făcută public de către tatăl copilului, celebru în mediul online, pentru conținutul său religios, adresat comunității catolice.

Confom declarațiilor transmise de Paul J. Kim pe rețelele de sociale, băiețelul, pe nume Micah, a murit pe data de 31 decembrie 2025, după o perioadă de aproximativ 11 zile în care a fost internat și monitorizat de cadrele medicale.

Paul J. Kim a spus că evoluția bolii a fost una foarte complicată, starea copilului deteriorându-se rapid, în pofida eforturilor depuse de medici.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Când a fost făcut public anunțul morții

Anunțul a fost făcut printr-un clip publicat pe Instagram pe data de 1 ianuarie 2026. În mesajul său, Paul J. Kim a zis că a ales să vorbească public, cu privire la acest subiect, pentru a-și anunța comunitatea, care i-a fost alături pe parcursul internării copilului.

El a precizat că, deși familia ar fi preferat discreție într-un moment atât de greu, a considerat necesar să dea o actualizare celor care au transmis mesaje de susținere și s-au rugat pentru copilul său.

În ultimele săptămâni ale anului 2025, contul său a înregistrat zeci de milioane de vizualizări, mii de persoane din întreaga lume transmițând mesaje de susținere. Cazul morții a atras atenția comunității online, cu numeroase reacții, privind gripa, care poate avea complicații grave și recomandă monitorizarea atentă a simptomelor bolii, scrie Fox news.

Vezi și: Supergripa paralizează spitalele și școlile din UK. ”Este o tulpină foarte urâtă de gripă și se răspândește foarte ușor”

Vezi și: Supergripa paralizează spitalele și școlile din UK. "Este o tulpină foarte urâtă de gripă și se răspândește foarte ușor"

influencer
gripa
Paul J. Kim
