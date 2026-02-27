Recomandări pentru creșterea imunității copiilor în sezonul rece

În rândurile de mai jos găsești recomandări practice, folosite frecvent în pediatrie, care te ajută să susții imunitatea copilului pe timp de iarnă.

De ce copiii se îmbolnăvesc mai des în sezonul rece?

Copiii nu se îmbolnăvesc mai des iarna pentru că ar avea „o imunitate deficitară”. Sistemul lor imunitar se află în proces de maturizare, mai ales între 2 și 6 ani. În această etapă, organismul învață să recunoască virusuri și bacterii noi, iar contactul cu ele crește odată cu intrarea în colectivitate.

Iarna petreci mai mult timp în spații închise, aerisite mai rar, unde agenții infecțioși circulă ușor. Lumina solară scade, iar sinteza vitaminei D se reduce. Aerul uscat din locuințe poate irita mucoasa nazală, prima barieră de apărare a organismului.

Pediatrii consideră normale mai multe episoade de viroză pe an la copiii mici. Contează mai mult cum evoluează fiecare episod și cât de bine se reface copilul între îmbolnăviri.

Ce presupune susținerea imunității?

Imunitatea funcționează ca un sistem complex, influențat zilnic de alimentație, somn, mișcare și obiceiuri. Susținerea ei înseamnă să creezi condiții stabile pentru ca organismul copilului să reacționeze eficient la infecții.

Rutinele zilnice formează baza. Suplimentele pot avea rolul lor, însă doar în anumite situații și doar cu recomandarea medicului. Nu există soluții universale și nici produse care să prevină toate bolile.

Abordarea echilibrată presupune consecvență și adaptare, nu măsuri extreme sau decizii luate „după ureche”. Pentru copiii de peste 3 ani, poți discuta cu medicul sau farmacistul despre opțiuni precum jeleuri Molekin Imuno pentru a susține un organism sănătos la vârsta la care mofturile la mâncare sunt în floare.

Pași concreți pentru susținerea imunității copiilor iarna

Construiește o alimentație adaptată vârstei

Alimentația influențează direct capacitatea organismului de a produce celule de apărare. Oferă copilului mese regulate, cu alimente simple și variate, adaptate etapei lui de dezvoltare.

Include zilnic legume și fructe, fie crude, fie gătite ușor. De exemplu, supa de legume, piureul de broccoli sau morcovul copt se digeră ușor și aduc vitamine utile. Vitamina C, prezentă în citrice, kiwi, ardei gras sau pătrunjel, susține funcția celulelor imunitare. Proteinele din ouă, carne slabă, pește sau linte ajută organismul să producă anticorpi.

Limitează produsele ultraprocesate și dulciurile frecvente. Consumul ridicat de zahăr poate afecta flora intestinală, iar aceasta are legătură directă cu imunitatea. Nu transforma mesele într-o presiune. Creează un context calm și oferă exemplu prin propriile alegeri alimentare.

Ai grijă de microbiomul intestinal

Microbiomul intestinal reprezintă ansamblul bacteriilor benefice din intestin. Acestea participă la digestie și la apărarea organismului împotriva agenților patogeni.

Pentru rezultate stabile, include în alimentație fibre din legume, fructe și cereale integrale, în cantități potrivite vârstei. Iaurtul simplu sau chefirul pot sprijini echilibrul florei intestinale, dacă sunt bine tolerate.

Probioticele pot fi utile în anumite situații, cum ar fi după un tratament cu antibiotice. Nu le administra preventiv fără acordul medicului pediatru. Tulpinile și dozele diferă în funcție de vârstă și de istoricul medical.

Prioritizează somnul de calitate

Somnul susține refacerea organismului și producerea substanțelor implicate în răspunsul imun. Copiii care dorm insuficient răcesc mai des și se recuperează mai greu.

În majoritatea cazurilor, un copil preșcolar are nevoie de 10–13 ore de somn pe noapte, iar un școlar de 9–11 ore. Creează o rutină de seară predictibilă: baie, poveste, lumină redusă, fără activități solicitante.

Evită ecranele cu cel puțin o oră înainte de culcare. Lumina albastră poate întârzia adormirea. Dacă observi dificultăți persistente legate de somn, discută cu medicul pediatru pentru recomandări personalizate.

Încurajează mișcarea zilnică și aerul curat

Activitatea fizică moderată ajută circulația și sprijină funcționarea celulelor imunitare. Chiar și iarna, ieșirile zilnice afară rămân utile, dacă starea copilului permite acest lucru.

Îmbracă-l în straturi, astfel încât să poți regla ușor temperatura corpului. Evită supraîncălzirea, deoarece transpirația urmată de frig poate crea disconfort. Aerisește locuința zilnic, chiar și pentru câteva minute.

Reține că virusurile provoacă infecțiile respiratorii, nu aerul rece.

Aplică reguli de igienă echilibrate

Igiena corectă reduce riscul de transmitere a infecțiilor, fără a izola copilul de mediul normal. Învață-l să se spele pe mâini cu apă și săpun înainte de masă și după ce ajunge acasă.

Evită folosirea constantă a dezinfectanților puternici în mediul de acasă. Expunerea moderată la microbi ajută sistemul imunitar să se adapteze. Explică-i copilului, pe înțelesul lui, de ce este bine să evite atingerea feței cu mâinile murdare.

Abordează responsabil vitaminele și mineralele

Vitamina D este frecvent subiect de discuție în sezonul rece, deoarece expunerea la soare scade. Medicul pediatru poate recomanda suplimentarea, în doze adaptate vârstei și greutății copilului. Nu modifica doza fără aviz medical, deoarece excesul poate provoca reacții nedorite.

Vitamina C, zincul sau vitamina A susțin funcția imunitară, însă copilul le poate obține adesea din alimentație. Suplimentele se folosesc doar în situații bine justificate, stabilite de specialist, mai ales la copiii cu alimentație selectivă.

Programează un consult dacă observi infecții frecvente cu evoluție severă, febră persistentă, scădere în greutate sau oboseală accentuată. Medicul pediatru poate recomanda investigații sau ajustări ale stilului de viață.

Disclaimer: Acest articol are un rol strict informativ, iar informatiile prezentate nu inlocuiesc controlul si diagnosticul de specialitate. Daca te confrunti cu simptome neplacute, adreseaza-te cat mai curand unui medic. Numai specialistul este in masura sa iti evalueze starea de sanatate si sa recomande testele necesare sau masurile de tratament adecvate pentru ameliorarea simptomelor!

Sursa: https://www.drmax.ro/articole/imunitatea-copiilor-cum-ajutam-sistemul-imunitar-al-celor-mici, accesat la 27.01.2026