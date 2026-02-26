Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință

Doi pensionari din orașul elvețian Zurich au primit suplimente la pensie timp de aproape zece ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În cele din urmă ei s-au predat autorităților pentru că aveau mustrări de conștiință și au intors banii obținuți ilegal de la stat, dar nu au scăpat de urmărirea penală, scrie Blic.

Cei doi pensionari au depus cererea pentru ajutor social în anul 2015, declarând că trăiesc exclusiv din pensia lor de 1.419 franci (aproximativ 1.490 de euro) și că aveau puțin peste 70.000 de franci (aproximativ 73.500 de euro) în trei conturi bancare.

În realitate, aceștia erau proprietarii a șapte conturi bancare cu un total de 1.050.000 de franci, adică aproximativ 1,1 milioane de euro.

În timpul a două audituri, în 2018 și 2021, soții au comis fraude și nu au raportat conturile ascunse. Între timp, a fost deschis un alt cont cu încă 30.000 de franci (aproximativ 31.500 de euro).

În cei 10 ani, pensionarii au primit în plus de la stat aproape 300 de mii de euro

Pe parcursul a zece ani, aceștia au primit în total aproximativ 280.000 de franci, adică aproximativ 294.000 de euro, în plăți suplimentare, ceea ce le-a permis să își acopere cheltuielile de trai fără a-și atinge propriile economii.

Frauda ar fi trecut probabil neobservată dacă cuplul de pensionari nu ar fi început să aibă sentimente de vinovăție. Aceștia s-au autodenunțat autorităților și au returnat banii primiți fără justificare. Deși asta le-a dat dreptul la o amnistie fiscală, cumplul nu a scăpat de răspunderea penală.

Parchetul i-a amendat pe fiecare dintre soți cu 3.600 de franci (aproximativ 3.780 de euro), cu cheltuieli de judecată suplimentare de 1.000 de franci (aproximativ 1.050 de euro). Aceștia au fost condamnați pentru fraudă. De asemenea, li s-a aplicat o amendă cu suspendare de 14.400 de franci de persoană (aproximativ 15.100 de euro).