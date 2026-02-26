€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință
Data publicării: 10:05 26 Feb 2026

Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință
Autor: Doinița Manic

imagine cu un pensionar, bani, pensie În cei 10 ani, cuplul a primit ajutor social în valoare totală de aproape 300 de mii de euro. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Doi pensionari au primit ajutor social timp de aproape 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro.

Doi pensionari din orașul elvețian Zurich au primit suplimente la pensie timp de aproape zece ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În cele din urmă ei s-au predat autorităților pentru că aveau mustrări de conștiință și au intors banii obținuți ilegal de la stat, dar nu au scăpat de urmărirea penală, scrie Blic.

Cei doi pensionari au depus cererea pentru ajutor social în anul 2015, declarând că trăiesc exclusiv din pensia lor de 1.419 franci (aproximativ 1.490 de euro) și că aveau puțin peste 70.000 de franci (aproximativ 73.500 de euro) în trei conturi bancare.

În realitate, aceștia erau proprietarii a șapte conturi bancare cu un total de 1.050.000 de franci, adică aproximativ 1,1 milioane de euro.

În timpul a două audituri, în 2018 și 2021, soții au comis fraude și nu au raportat conturile ascunse. Între timp, a fost deschis un alt cont cu încă 30.000 de franci (aproximativ 31.500 de euro).

În cei 10 ani, pensionarii au primit în plus de la stat aproape 300 de mii de euro

Pe parcursul a zece ani, aceștia au primit în total aproximativ 280.000 de franci, adică aproximativ 294.000 de euro, în plăți suplimentare, ceea ce le-a permis să își acopere cheltuielile de trai fără a-și atinge propriile economii.

Frauda ar fi trecut probabil neobservată dacă cuplul de pensionari nu ar fi început să aibă sentimente de vinovăție. Aceștia s-au autodenunțat autorităților și au returnat banii primiți fără justificare. Deși asta le-a dat dreptul la o amnistie fiscală, cumplul nu a scăpat de răspunderea penală.

Parchetul i-a amendat pe fiecare dintre soți cu 3.600 de franci (aproximativ 3.780 de euro), cu cheltuieli de judecată suplimentare de 1.000 de franci (aproximativ 1.050 de euro). Aceștia au fost condamnați pentru fraudă. De asemenea, li s-a aplicat o amendă cu suspendare de 14.400 de franci de persoană (aproximativ 15.100 de euro).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pensionari
pensie
elvetia
frauda
ajutor social
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Șeful la care visează orice angajat: Patronul unei companii, viral pe Internet, după ce și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari - VIDEO
Publicat acum 6 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav cu mintea tulburată
Publicat acum 8 minute
Club de noapte celebru din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de banii (surse)
Publicat acum 29 minute
Primar din Gorj prins de polițiști beat la volan. Ce alcoolemie avea
Publicat acum 53 minute
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 2 ore si 10 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 2 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Din lumea păsărilor
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Femeie sechestrată și bătută 3 zile de propriul soț. Fiul lor a sunat la 112
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close