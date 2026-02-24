Cum a pierdut România bătălia cu dezinformarea și ce se poate face pentru a încuraja prevenția. Modelul propus de Silviu Iulian Coșa

Silviu Iulian Coșa, membru Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României, a vorbit despre importanța alocării de fonduri pentru prevenție și despre experiența din pandemie, când a organizat o mulțime de campanii și centre de vaccinare. Potrivit acestuia, în ciuda tuturor eforturilor depuse, rezultatele au fost limitate, iar România a înregistrat un număr mare de decese.

„Domnule senator, v-ați implicat în campaniile de vaccinare. Acum, iată, o posibilă soluție. Ați accepta linii de buget separate pentru prevenție, ținând cont că această investiție aduce de 34 de ori return of investment?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu cred că e domeniu în țara asta în care să nu se pună mai întâi de toate problema banilor, cel puțin în spațiul public și în discursul public.

Am fost prefect în pandemie. Ca prefect, am fost coordonator al vaccinării la nivelul județului Constanța. Dacă până să apară posibilitatea vaccinării, din punct de vedere și al cazurilor de infecție, și de infectare, cât și din punct de vedere al deceselor, România era pe un loc onorant față de așteptările noastre, având în vedere starea sistemului sanitar. Odată cu apariția vaccinării practic am pierdut lupta.

După ce a trecut tranșa 1, a trecut tranșa 2, când toată lumea se lupta atunci să se vaccineze, numărul vaccinărilor a început să meargă odată cu acea curbă. Ajungeam undeva la 40-100 de vaccinări pe zi, după care, în momentul în care numărul deceselor creștea, ajungeam la câteva mii de vaccinări pe zi și o luam de la capăt.

Au fost campanii ale persoanelor publice, am avut întâlniri cu medicii de familie, am luat reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate, am avut câteva acțiuni în teritoriu, ne-am întâlnit cu toți primarii și consilierii locali din județ, cu fiecare la el acasă. Au existat aproximativ 30 de centre de vaccinare, după ce s-a dat drumul și la accesul civililor în centrele militare. La un moment dat, erau șase echipe mobile care se deplasau în județ și făceau vaccinuri. Mai mult, cât s-a făcut atunci în materie de promovare a vaccinării, eu nu cred că este posibil și, cu toate acestea, la sfârșitul pandemiei cred că eram pe ultimul sau penultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul deceselor. Deci lupta cu anti-vaccinarea am pierdut-o atunci”, a spus Silviu Iulian Coșa (PNL).

Măsuri pentru stimularea prevenției

Silviu Iulian Coșa a explicat că numărul consultațiilor profilactice este foarte redus raportat la populație și a vorbit despre necesitatea unor măsuri pentru stimularea prevenției. De asemenea, acesta a propus un sistem de recompense și sancțiuni asemănător celui din domeniul fiscal, pentru a încuraja adoptarea măsurilor profilactice.

„Ce ar trebui făcut? În urmă cu un an de zile am adresat o interpelare Ministerului Sănătății vizavi de ce înseamnă consultațiile profilactice. Știu că sunt incluse în pachetul standard și întrebarea a fost relativ simplă, astfel încât să nu complicăm lucrurile: „Câte astfel de consultații se fac în România?”. Într-un an de zile se fac undeva la 100.000, vreo 60.000 de adulți asimptomatici, cu vârste între 18 și 39, 40.000 de adulți cu vârste între 40-60+. La un județ de dimensiunea Constanței, asta înseamnă că aproape un medic de familie, într-o lună, face un astfel de consult, ceea ce practic spune totul.

Din ceea ce știu, sunt fonduri disponibile. Din punctul meu de vedere, trebuie acționat atât la nivel de ceea ce înseamnă informare, dezinformare - și aici e rolul Parlamentului să vină să legifereze, trebuie acționat și în ceea ce privește medicii de familie, astfel încât să fie de acord să încheie niște contracte care să le pună niște indicatori și în domeniul acesta al profilaxiei, în cazul în care nu există.

Trebuie acționat puțin cum a fost la fisc: Ți-ai plătit taxele și impozitele la timp, primești o bonificație de 5%. Au fost 150.000 de agenți economici care au primit această bonificație. Dacă cineva primește o bonificație, mi se pare la fel de normal ca cineva să primească o bonificație negativă în cazul în care nu recurge la măsurile profilactice pe care statul i le pune la dispoziție.

Politica are un obicei - bun, rău, nu știu cum este. E întotdeauna cu un ochi pe ceea ce înseamnă opinia publică. În momentul în care din spațiul public, din societatea civilă se vor ridica voci contrare unor măsuri de genul acesta, lucrurile vor rămâne așa cum sunt”, a spus Silviu Iulian Coșa.

Dezinformarea, inclusă în strategiile de apărare

Silviu Iulian Coșa a explicat că este necesar un echilibru între combaterea dezinformării și libertatea de exprimare.

„Profesorul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății de Epidemiologie, consideră că aceste campanii antivacciniste sunt o formă de război hibrid. Este luată în calcul dezinformarea în strategiile de apărare, de siguranță națională?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Partea de dezinformare este luată în calcul. Strategia Națională de Apărare urmează să fie completată și cu un plan cu măsuri mult mai concrete. Deja s-a acționat în ceea ce privește majoratul online. A și trecut de Senat legea majoratului online astfel încât minorii să nu mai poată accesa rețele de socializare fără acordul părinților.

Pe de altă parte, să ne gândim că a existat un raport al Congresului American în care era folosit numele României pentru a justifica libertatea de expresie. Deci întotdeauna va exista un punct de echilibru între capacitatea noastră de a opri dezinformarea și dorința de a avea acea libertate de expresie. Unde stabilim punctul ăsta pentru legislativ este foarte simplu. El va fi acolo unde societatea civilă lasă să vadă că ar dori el să fie”, a spus Silviu Iulian Coșa la conferința cu titlul „HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare”, organizată de DC News Media Group.

