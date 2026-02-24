€ 5.0954
Stiri

Claudiu Târziu cere grevă parlamentară după reducerea taxelor majorate la începutul anului
Data actualizării: 23:45 24 Feb 2026 | Data publicării: 20:45 24 Feb 2026

Claudiu Târziu cere grevă parlamentară după reducerea taxelor majorate la începutul anului
Autor: Dana Mihai

Claudiu Târziu Claudiu Târziu

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, acuză că guvernul Bolojan a intrat într-un "delir fiscal" și cere grevă parlamentară după reducerea taxelor majorate la începutul anului.

"Delirul fiscal al guvernului Bolojan intră în faza finală. După o ședință de coaliție cu cuțitele pe masă, premierul a fost forțat să reducă mai multe taxe și impozite pe care abia apucase să le majoreze de la 1 ianuarie.

Semnele dezastrului sunt evidente: în realitate nu e vorba despre un plan real de relansare economică, așa cum s-au lăudat liderii PSD, ci despre niște reduceri simbolice, de uz electoral.

Ce taxe scad și cine beneficiază

  • Impozitul pe proprietate scade cu 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și doar cu 15 % pentru cele construite de mai mult de 50 de ani.
  • Se poate deduce 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul IMM.
  • Se majorează plafonul pentru TVA  Iar firmele pot reveni la statutul de microîntreprindere dacă realizează venituri anuale mai mici de o sută de mii de euro.
  • În schimb, posturile din administrația publică locală vor fi reduse cu 10%, iar cheltuielile cu salariile din administrația centrală scad tot cu 10 procente.

Este complet neclar ce se va întâmpla cu organigramele instituțiilor care au făcut deja reduceri și au deficit de personal.

Bolojan mai face economii și pe socoteala angajaților din structurile de forță și din Armată. Aici, vârsta de pensionare urmează să crească până la nivelul standard.

Vom putea vedea astfel jandarmi de 65 de ani luptând în stradă cu manifestanții și pompieri de aceeași vârstă  stingând incendii la etajul VIII.

Măsuri fără un plan coerent

Toate aceste măsuri ar mai fi cum ar fi, dacă ar face parte dintr-un plan coerent. Din păcate, ele sunt rezultatul convulsiilor unei coaliții bezmetice, iraționale și antinaționale.

Bolojan distruge, sub ochii indiferenți ai politicienilor din coaliție, structura de rezistență a statului și blochează cu bună știință orice proiect de dezvoltare pe termen lung.

În fața unor amenințări atât de grave la siguranța națională, orice politician lucid, fie că este membru al unui partid din majoritatea guvernamentală, fie că este în opoziție, trebuie să declanșeze neîntârziat greva parlamentară pe termen nedeterminat, până la momentul în care acest guvern va fi debarcat", a explicat Claudiu Târziu, europarlamentar ECR.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European

Claudiu Târziu

claudiu tarziu
guvernul bolojan
majorare taxe 1 ianuarie
