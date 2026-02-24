Claudiu Târziu cere grevă parlamentară după reducerea taxelor majorate la începutul anului

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, acuză că guvernul Bolojan a intrat într-un "delir fiscal" și cere grevă parlamentară după reducerea taxelor majorate la începutul anului.
"Delirul fiscal al guvernului Bolojan intră în faza finală. După o ședință de coaliție cu cuțitele pe masă, premierul a fost forțat să reducă mai multe taxe și impozite pe care abia apucase să le majoreze de la 1 ianuarie.
Semnele dezastrului sunt evidente: în realitate nu e vorba despre un plan real de relansare economică, așa cum s-au lăudat liderii PSD, ci despre niște reduceri simbolice, de uz electoral.
Este complet neclar ce se va întâmpla cu organigramele instituțiilor care au făcut deja reduceri și au deficit de personal.
Bolojan mai face economii și pe socoteala angajaților din structurile de forță și din Armată. Aici, vârsta de pensionare urmează să crească până la nivelul standard.
Vom putea vedea astfel jandarmi de 65 de ani luptând în stradă cu manifestanții și pompieri de aceeași vârstă stingând incendii la etajul VIII.
Toate aceste măsuri ar mai fi cum ar fi, dacă ar face parte dintr-un plan coerent. Din păcate, ele sunt rezultatul convulsiilor unei coaliții bezmetice, iraționale și antinaționale.
Bolojan distruge, sub ochii indiferenți ai politicienilor din coaliție, structura de rezistență a statului și blochează cu bună știință orice proiect de dezvoltare pe termen lung.
În fața unor amenințări atât de grave la siguranța națională, orice politician lucid, fie că este membru al unui partid din majoritatea guvernamentală, fie că este în opoziție, trebuie să declanșeze neîntârziat greva parlamentară pe termen nedeterminat, până la momentul în care acest guvern va fi debarcat", a explicat Claudiu Târziu, europarlamentar ECR.
Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European
de Anca Murgoci