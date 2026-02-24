Franța răspunde cu ironie Rusiei, după ce Kremlinul a sugerat că Parisul și Londra ar complota pentru înarmarea Ucrainei cu o armă nucleară

La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, între Federația Rusă, Franța și Marea Britanie are loc un schimb de replici pe tema înarmării Ucrainei cu o „bombă murdară”.
Întrebată despre o declarație a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) care acuză Marea Britanie și Franța că complotează înarmarea Ucrainei cu o armă nucleară sau o „bombă murdară”, o sursă guvernamentală franceză a răspuns indicând contul X French Response, scrie BBC.
Contul a fost lansat de Ministerul francez de Externe în septembrie anul trecut pentru a contracara știrile false și dezinformarea din partea adversarilor Franței în războiul informațional, folosind umorul și ironia pentru a riposta.
Într-o serie de șase postări, repostând mesaje de la conturi care transmiteau acuzația SVR, French Response a venit cu replici precum:
Oficialii occidentali spun că în ultimele trei luni Rusia a pierdut mai mulți oameni decât a putut recruta.
Un oficial, care a cerut să nu fie numit, a spus că acest lucru este „cu adevărat semnificativ” și ar putea avea un impact asupra capacității Rusiei de a genera suficiente forțe pentru o ofensivă la sfârșitul acestui an.
Rusia a recrutat între 30 și 35.000 de soldați pe lună. În ultimele trei luni, a suferit un număr mai mare de pierderi - răniți sau uciși. Oficialul occidental a declarat că este prima dată când astfel de pierderi - cu mai mulți răniți sau morți decât recrutați - au fost suferite pe o perioadă de trei luni.
Ministrul Forțelor Armate din Marea Britanie, Al Carns, a numit deficitul de personal rus „cu adevărat important” și a precizat că „prețul pentru Rusia a fost aproape de neimaginat”.
El a spus că Ministerul Apărării din Marea Britanie a estimat că Rusia a suferit 1,25 milioane de victime în total. De asemenea, a adăugat că că aceasta este probabil o subestimare - și este mai mare decât toate victimele americane din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
de Anca Murgoci