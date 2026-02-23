Patru ani de război pe chipul lui Volodimir Zelenski: Președintele Ucrainei, de la avertisment la reproș

Războiul din Ucraina, la 1460 de zile distanță de la izbucnirea lui, nu aduce doar imagini sfâșietoare cu atacurile rusești neîncetate asupra teritoriului ucrainean și cu efectele lor asupra zecilor de mii de familii distruse pentru totdeauna, ci și schimbări vizibile în ceea ce-l privește pe președintele Volodimir Zelenski.

Înfățișarea lui Zelenski, la patru ani de la începutul invaziei rusești în Ucraina

Dacă în 2022, anul în care a început conflictul, președintele ucrainean se prezenta îmbrăcat la costum, cu barba rasă și cu riduri mult mai puțin vizibile pe față, lucrurile s-au schimbat în patru ani. El poartă, în cele mai multe dintre cazuri - poate și după observațiile din Biroul Oval - ținută militară, într-un negru absolut. Nici înfățișarea nu mai e la fel pentru Zelenski. Barbă - de multe ori neîngrijtă -, riduri adânci și o privire constantă de furie și oboseală. Așa s-ar putea caracteriza prezența lui Volodimir Zelenski, după patru ani în care încearcă să-i facă față dorinței imperialiste a lui Vladimir Putin.

Cu cinci zile înainte de începutul conflictului, în 2022, Volodimir Zelenski se prezenta la Conferința de Securitate de la Munchen, Germania. Bărbierit, în costum negru, cu cravată neagră. Atunci, președintele ucrainean a decis să participe la eveniment, deși era atenționat de administrația Biden că Rusia va începe o ofensivă la granița României.

Volodimir Zelenski, discurs la Conferința de Securitate de la Munchen, februarie 2022. Sursa foto: Agerpres

„Timp de opt ani, Ucraina a fost un scut. Timp de opt ani, Ucraina a ținut în frâu una dintre cele mai mari armate din lume”, spunea Zelenski atunci. El cerea „termene clare și fezabile” pentru ca Ucraina să se alăture NATO, o perspectivă despre care Moscova a reiterat, în repetate rânduri, că ar reprezenta o linie roșie pentru securitatea sa.

Volodimir Zelenski era, de asemenea, dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin, pentru a afla „ce își dorește președintele rus”. Acest lucru nu s-a întâmplat. Rusia avea să declanșeze invazia în Ucraina, cinci zile mai târziu.

Patru ani de război, vizibili pe fața lui Zelenski

Deși poate nu cea mai drastică și ușor vizibilă modificare a înfățișării din istorie, precum schimbarea președintelui american Barack Obama după opt ani de mandat în fruntea SUA, consecințele războiului par că se observă pe fața liderului de la Kiev - și nu doar efectele procesului firesc de îmbătrânire - ci un rezultat a sute de zile de război.

La patru ani distanță, Zelenski a fost mult mai dur în discursul susținut la Conferința de Securitate de la Munchen. El a trecut de avertizările obișnuite privind amenințarea rusească. Zelenski și-a criticat, în termeni duri, chiar aliații care-l sprijină în războiul împotriva Rusiei - deși le-a mulțumit pentru ajutor.

Volodimir Zelenski, discurs la Conferința de Securitate de la Munchen, februarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Citește și: Războiul din Ucraina: 4 ani de conflict care zguduie Europa, în ciuda eforturilor de pace ale lui Donald Trump

„Europa nu este practic prezentă la masa negocierilor. Este o mare greșeală, în opinia mea. Și noi – ucrainenii – suntem cei care încercăm să implicăm pe deplin Europa în acest proces, astfel încât interesele și vocea Europei să fie luate în considerare. Acest lucru este foarte important. Iar Ucraina revine mereu la un punct simplu – pacea poate fi construită doar pe garanții de securitate clare. Acolo unde nu există un sistem de securitate clar, războiul revine întotdeauna. Europa are nevoie de o adevărată politică comună de apărare – așa cum are deja atât de multe în comun în economie, drept și politică socială”, a spus Zelenski, pe 14 februarie 2026.

În ambele discursuri, Zelenski a făcut referire la nevoia asigurării securității Ucrainei. La patru ani distanță, Ucraina continuă să lupte împotriva Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă, și ele, între cele două state, mediate de partea americană.

Rămâne de văzut cât va mai dura conflictul dus de ruși în Ucraina, ce urmări va mai avea în plan internațional, dar și ce obiective stau, de fapt, în spatele participării Rusiei la procesul de negocieri.

Citește și: • „Ne-am săturat”. De ce tot mai mulți români nu mai văd Rusia vinovată de războiul din Ucraina. Generalul Bălăceanu lansează scenariul ofensivei de vară