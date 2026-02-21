Trump crește tarifele globale de la 10% la 15%: "Pentru țările care ne-au jefuit decenii la rând"

„Eu, în calitate de președinte, voi crește, cu efect imediat, tarifele globale de la 10% pentru țările care au jefuit Statele Unite timp de decenii, fără represalii (până la venirea mea!), la nivelul pe deplin permis și verificat legal de 15%”, a declarat Trump, referindu-se la Secțiunea 212 din Legea Comerțului din 1974, care permite tarife globale de până la 15%, dar pentru o perioadă de doar 150 de zile.

"În următoarele luni, Administrația Trump va stabili și va emite noile tarife permise legal, care vor continua procesul nostru extraordinar de a face America din nou măreață”, a adăugat Trump, după care a criticat hotărârea Curții Supreme, pe care a numit-o „ridicolă, prost scrisă și extraordinar de neamericană”.

Noua propunere vine pe fondul hotărârilor prin care justiția americană a suspendat tarifele impuse anterior, pe motiv că președintele nu ar fi avut autoritatea legală să le introducă fără acordul Congresului. În acest context, administrația de la Washington caută alte baze juridice pentru a menține presiunea asupra importurilor. Trump susține că economia Statelor Unite rămâne dezavantajată în raport cu partenerii comerciali și că nivelul actual al taxelor nu oferă suficientă protecție industriilor interne. Prin creșterea cotei generale la 15%, Casa Albă încearcă să transmită un mesaj de forță atât piețelor, cât și statelor care exportă masiv către SUA.

Îngrijorări în rândul partenerilor economici

Anunțul a stârnit reacții rapide în Europa și Asia, unde guvernele evaluează impactul asupra exporturilor și asupra stabilității relațiilor comerciale. În interiorul Uniunii Europene se discută deja despre posibile răspunsuri coordonate, în cazul în care noile tarife vor intra în vigoare. Reprezentanți ai mediului de afaceri avertizează că majorarea taxelor poate duce la scumpirea bunurilor de consum și la dificultăți în lanțurile de aprovizionare, mai ales în sectoare precum industria auto, echipamentele electronice și produsele agricole. Pentru multe companii, o taxă suplimentară de 5 puncte procentuale ar însemna costuri mai mari care se vor reflecta direct în prețurile finale.