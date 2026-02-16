€ 5.0953
Stiri

Cum l-a comemorat Iulia Navalnaia pe soțul ei, după ce s-au întărit suspiciunile că a fost otrăvit cu o toxină de la o broască
Data actualizării: 21:07 16 Feb 2026 | Data publicării: 21:05 16 Feb 2026

Cum l-a comemorat Iulia Navalnaia pe soțul ei, după ce s-au întărit suspiciunile că a fost otrăvit cu o toxină de la o broască
Autor: Andrei Itu

iulia-navalanaia--vaduva-lui-alexei-navalnii--inscrisa-pe-lista-teroristilor-si-extremistilor-de-la-moscova_86705500 Sursa Foto: Agerpres / ilustrativ Iulia Navalnaia

Mama lui Alexei Navalnîi și soția sa, Iulia, au marcat doi ani de la decesul opozantului rus al lui Vladimir Putin.

Marea Britanie și alți patru aliați din Europa au arătat, sâmbătă, într-o declarație comună, că Alexei Navalnîi, care a decedat în anul 2024, a fost ucis cu o substanță toxică dezvoltată pe baza unei toxine de la o specie de broască veninoasă. Conform declarației, „doar statul rus avea mijloacele, motivul și oportunitatea de a utiliza această toxină letală”.

„Acest lucru confirmă ceea ce știam încă de la început. Știam că fiul nostru nu a murit pur și simplu în închisoare, ci a fost ucis”, a zis Liudmila Navalnaia, luni, la mormântul fiului său din Moscova, la doi ani de la decesul acestuia.

FOTO: Agerpres

Foto Agerpres - Liudmila Navalnaia, luni, la mormântul fiului său din Moscova, la doi ani de la moartea acestuia

Rusia a respins categoric acuzațiile

„Desigur, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și nefondate. De fapt, le respingem categoric”, a spus luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Cum l-a comemorat Iulia Navalnaia

Și Iulia Navalnaia, văduva lui Navalnîi, a marcat doi ani de la decesul acestuia. „Am obținut adevărul și într-o zi vom obține și dreptatea”, a scris ea într-o postare pe rețelele sociale.

Anterior, Iulia a afirmat că analiza unor probe biologice scoase clandestin din Rusia, realizată de laboratoare din două țări, a menționat că soțul ei a fost „ucis” și a solicitate instituțiilor respective să publice rezultatele.

Rusia nu a comentat la acel moment afirmațiile sale

Zeci de locuitori ai Moscovei, dar și mai mulți diplomați străini, au mers luni la cimitirul Borisovskoe. Ei au depus flori la mormântul lui Navalnîi, care a murit, în 2024, în colonia penitenciară din Siberia, unde ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru „extremism”.

Navalnii era un critic vehement și carismatic al președintelui Vladimir Putin,  organizând campanii prin care a denunțat corupția la nivel înalt din guvern. El a scos în stradă sute de mii de oameni și a devenit cunoscut în străinătate ca fiind principalul lider al opoziției din Rusia.

În anul 2020, Navalnîi a supraviețuit unei presupuse otrăviri cu agentul neurotoxic Noviciok, pentru care a avut parte de un tratament într-un spital din Germania. El s-a întors în Rusia anul următor, afirmând că nu vrea „să renunțe nici la țara mea, nici la convingerile mele”.

Navalnîi a murit în colonia penitenciară „Lupul Polar”

Navalnii a fost arestat la sosire, iar puțin peste un an mai târziu, s-a stins în colonia penitenciară „Lupul Polar”, aflată easupra Cercului Polar.

La acel moment, Kremlinul a afirmat că Navalnîi a murit din cauze naturale. Chiar dacă autoritățile au refuzat inițial să predea trupul, acesta a fost în cele din urmă înmormântat la Moscova, în luna martie 2024, notează BBC.

alexei navalnii
