DCNews Stiri Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Cifre oficiale de la CNPP
Data publicării: 11:46 15 Feb 2026

Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Cifre oficiale de la CNPP
Autor: Mihai Ciobanu

bani Pensii. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Cifrele zilei despre pensiile românilor

România avea, în ianuarie 2026, un număr de 4.698.070 de pensionari, cu 1.489 mai puţini comparativ cu luna anterioară. În ceea ce priveşte pensia medie, aceasta a fost de 2.779 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,055 miliarde lei. Din totalul pensionarilor, 531.259 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei.

Citiţi şi: Informații cheie din domeniul asigurărilor de viață, de locuințe și a pensiilor. Cum ne protejăm într-o lume a riscurilor multiple

Potrivit statisticilor Casei Naţionale de Pensii Publice, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.790.295 de persoane, din care 2.163.817 femei, în timp ce pensia medie era de 3.109 de lei.

Pensie anticipată au primit, în ianuarie 2026, un număr de 65.384 de persoane (2.551 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 394.829 de persoane (pensie medie de 1.094 lei), dintre care 45.956 de persoane pentru gradul I de invaliditate (955 lei pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 447.469 persoane (1.502 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 93 pensionari (540 de lei, în medie).

pensii
casa de pensii
