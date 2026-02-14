€ 5.0943
DCNews Stiri Fost magistrat, proces cu Universitatea București pentru studiile lui Nicușor Dan
Data actualizării: 14:23 14 Feb 2026 | Data publicării: 13:57 14 Feb 2026

Fost magistrat, proces cu Universitatea București pentru studiile lui Nicușor Dan
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan Nicușor Dan / Administrația Prezidențială

Un fost magistrat dă în judecată Universitatea București.

O fostă judecătoare din Botoșani a dat în judecată Universitatea București pentru a obține informații despre studiile președintelui Nicușor Dan.

Lăcrămioara Axinte, aflată acum la pensie, a depus, în această săptămână, la Tribunalul Botoșani, instanță la care a activat, o solicitare de comunicare de informații de interes public în baza Legii 544/2001.

Acțiunea în instanță, declanșată după ce fostul judecător a fost nemulțumit de răspunsul primit pe cale administrativă din partea Universității

Axinte vrea să știe dacă Nicușor Dan a fost înmatriculat ca student la Facultatea de matematică între anii 1989-1992 și dacă acesta și-a finalizat studiile la Universitatea București. Ea solicită, prin intermediul instanței, ca universitatea să îi pună la dispoziție atât copie după foaia matricolă a președintelui, cât și după diploma de licență.

„Noi toți avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României. Există niște neconcordanțe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universității București.

Neconcordanța este între această afirmație personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanțele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaților. O să vedeți că sunt niște studii care se suprapun. În același interval de timp a fost și student la Ecole Normale Superieur, a fost și masterand și a fost și doctorand. Apoi am văzut și modalitatea în care a fost obținut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franța cu o diplomă de licență din România”, a declarat, pentru Agerpres, Lăcrămioara Axinte.

Fosta judecătoare a fost propusă de Alianța pentru Unirea Românilor pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României.

nicusor dan
universitate
studii
