€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Peste jumătate de milion de mașini au fost rechemate la nivel mondial
Data actualizării: 22:26 12 Feb 2026 | Data publicării: 22:26 12 Feb 2026

Peste jumătate de milion de mașini au fost rechemate la nivel mondial
Autor: Alexandra Curtache

Masina - Freepik Masina - Freepik

Șoferii din toată lumea sunt avertizați urgent să verifice dacă mașina lor se numără printre cele 575.000 de vehicule rechemate din cauza unei probleme periculoase.

BMW a emis o rechemare la nivel mondial a unui număr de mașini din cauza a ceea ce consideră a fi un potențial risc de incendiu pentru mai multe dintre modelele sale, precum și pentru un tip de Toyota.

Aproximativ 25.000 de mașini din Marea Britanie sunt incluse în rechemarea pentru defectul potențial care a fost descoperit în sistemul de pornire al mai multor modele.

Defect la comutatorul magnetic al demarorului

În circumstanțe rare, defectul ar putea provoca un incendiu, BMW afirmând că problema se concentrează pe comutatorul magnetic al motorului de pornire, care se poate uza în timp.

Ei avertizează că s-ar putea să observați că mașina dvs. devine mai greu de pornit și, dacă uzura continuă, poate genera scântei, ceea ce „poate duce la un incendiu al vehiculului în timpul funcționării”.

Până la 575.000 de mașini ar putea fi afectate

BMW afirmă că un număr „de ordinul sutelor de mii” de mașini sunt expuse riscului, publicația germană de specialitate kfz-betrieb estimând acest număr la până la 575.000.

Avertismentul producătorului auto preciza: „Nu se poate exclude posibilitatea unui scurtcircuit în electromagnet. Ca urmare, poate apărea o supraîncălzire locală a demarorului. În cel mai rău caz, acest lucru poate duce la incendierea vehiculului în timpul conducerii.”

Perioada de producție a componentelor cu probleme

Se spune că componentele releului de pornire expuse riscului au fost fabricate între iulie 2020 și iulie 2022, astfel încât mașinile fabricate între aceste date sunt cele mai expuse riscului.

Cu toate acestea, situația se complică deoarece componentele fabricate între aceste date ar putea fi montate ulterior pe mașini sau instalate pe vehicule mai vechi care necesită înlocuire.

Șoferii sunt îndemnați să se asigure că nu își lasă mașina nesupravegheată cu motorul pornit după pornire, în special dacă au utilizat pornirea de la distanță.

De asemenea, li se cere să parcheze în aer liber și departe de clădiri, până când se pot efectua reparațiile necesare.

Modele cu risc

  • 2021-2024 BMW Seria 5
  • 2021-2022 BMW Z4
  • 2022-2023 BMW Seria 2 Coupé
  • 2022-2024 BMW Seria 4 Gran Coupé
  • 2021-2024 BMW Seria 4 Cabrio
  • 2021-2023 BMW Seria 4 Coupé
  • 2021-2024 BMW Seria 3
  • 2021-2023 BMW X4
  • 2021-2024 BMW X3
  • 2021-2023 Toyota GR Supra - Toyota are multe componente comune cu Z4 și poate întâmpina aceleași probleme ca BMW.

Ce trebuie să faceți

Dacă credeți că vehiculul dvs. ar putea fi unul dintre cele expuse riscului, BMW le cere proprietarilor să verifice numărul de identificare al vehiculului (VIN) folosind instrumentul online.

Această rechemare este doar cel mai recent coșmar pentru BMW, care, în urmă cu doar câteva luni, a rechemat 200.000 de mașini din cauza unei alte probleme la demaror.

Defecțiunea anterioară „prezenta risc de coroziune, avarii și posibile incendii”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

masini
bmw
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 45 minute
De ce un gest banal ajunge să doară ca o lovitură și cum se leagă asta de trauma relațională
Publicat acum 3 ore si 7 minute
Artă rupestră, veche de 10.000 de ani, descoperită în Egipt
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Rihanna, „jefuită” la raftul de legume. O pensionară i-a luat căruciorul de sub ochi
Publicat acum 3 ore si 51 minute
Primele declarații ale lui Robert Negoiță după ridicarea controlului judiciar
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Cum îți alegi partenerul pe baza rănilor vechi. Răspunsul psihologilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 15 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 6 ore si 17 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 31 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 16 ore si 17 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close