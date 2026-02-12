Peste jumătate de milion de mașini au fost rechemate la nivel mondial

BMW a emis o rechemare la nivel mondial a unui număr de mașini din cauza a ceea ce consideră a fi un potențial risc de incendiu pentru mai multe dintre modelele sale, precum și pentru un tip de Toyota.

Aproximativ 25.000 de mașini din Marea Britanie sunt incluse în rechemarea pentru defectul potențial care a fost descoperit în sistemul de pornire al mai multor modele.

Defect la comutatorul magnetic al demarorului

În circumstanțe rare, defectul ar putea provoca un incendiu, BMW afirmând că problema se concentrează pe comutatorul magnetic al motorului de pornire, care se poate uza în timp.

Ei avertizează că s-ar putea să observați că mașina dvs. devine mai greu de pornit și, dacă uzura continuă, poate genera scântei, ceea ce „poate duce la un incendiu al vehiculului în timpul funcționării”.

Până la 575.000 de mașini ar putea fi afectate

BMW afirmă că un număr „de ordinul sutelor de mii” de mașini sunt expuse riscului, publicația germană de specialitate kfz-betrieb estimând acest număr la până la 575.000.

Avertismentul producătorului auto preciza: „Nu se poate exclude posibilitatea unui scurtcircuit în electromagnet. Ca urmare, poate apărea o supraîncălzire locală a demarorului. În cel mai rău caz, acest lucru poate duce la incendierea vehiculului în timpul conducerii.”

Perioada de producție a componentelor cu probleme

Se spune că componentele releului de pornire expuse riscului au fost fabricate între iulie 2020 și iulie 2022, astfel încât mașinile fabricate între aceste date sunt cele mai expuse riscului.

Cu toate acestea, situația se complică deoarece componentele fabricate între aceste date ar putea fi montate ulterior pe mașini sau instalate pe vehicule mai vechi care necesită înlocuire.

Șoferii sunt îndemnați să se asigure că nu își lasă mașina nesupravegheată cu motorul pornit după pornire, în special dacă au utilizat pornirea de la distanță.

De asemenea, li se cere să parcheze în aer liber și departe de clădiri, până când se pot efectua reparațiile necesare.

Modele cu risc

2021-2024 BMW Seria 5

2021-2022 BMW Z4

2022-2023 BMW Seria 2 Coupé

2022-2024 BMW Seria 4 Gran Coupé

2021-2024 BMW Seria 4 Cabrio

2021-2023 BMW Seria 4 Coupé

2021-2024 BMW Seria 3

2021-2023 BMW X4

2021-2024 BMW X3

2021-2023 Toyota GR Supra - Toyota are multe componente comune cu Z4 și poate întâmpina aceleași probleme ca BMW.

Ce trebuie să faceți

Dacă credeți că vehiculul dvs. ar putea fi unul dintre cele expuse riscului, BMW le cere proprietarilor să verifice numărul de identificare al vehiculului (VIN) folosind instrumentul online.

Această rechemare este doar cel mai recent coșmar pentru BMW, care, în urmă cu doar câteva luni, a rechemat 200.000 de mașini din cauza unei alte probleme la demaror.

Defecțiunea anterioară „prezenta risc de coroziune, avarii și posibile incendii”.