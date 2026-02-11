€ 5.0914
DCNews Stiri Temu și Shein, sub presiune în Europa și Turcia: Măsuri ostile față de comerțul online chinezesc
Data publicării: 18:18 11 Feb 2026

Temu și Shein, sub presiune în Europa și Turcia: Măsuri ostile față de comerțul online chinezesc
Autor: Andrei Itu

temu_80453800 Imagine cu aplicația Temu. foto: Unsplash

Platformele chineze de comerț online Temu și Shein se confruntă cu ostilitate în Europa și în Turcia, în încercarea de a se proteja comerțul local.

Temu a suspendat toate vânzările internaționale de produse în Turcia. Astfel, s-a produs o schimbare majoră de strategie pentru retailerul online chinez care și-a atras anterior clienții turci prin importuri ieftine și intense campanii publicitare.

Turcii nu mai pot accesa principala atracție a Temu cu produse ieftine din China

Consumatorii turci care se conectează la aplicația ori site-ul platformei nu mai pot accesa mii de produse ieftine din străinătate, ce reprezentau până acum principala atracție a Temu.

Acum piața afișează doar produse de la vânzători locali din Turcia, cu livrare internă. Practic, gigantul global chinez de e-commerce se transformă într-o platformă exclusiv pentru Turcia, toate opțiunile internaționale sunt dezactivate, scrie TurkyeToday

Temu nu a transmis nicio declarație publică prin care să explice dacă schimbarea bazată exclusiv pe vânzători locali este o schimbare permanentă a strategiei ori o măsură temporară. Compania nu a specificat dacă vânzările transfrontaliere ar putea fi reluate pe platformă.

Schimbare majoră

Schimbarea afectează direct obiceiurile de cumpărături ale clienților turci, ce se obișnuiseră să cumpere produse ieftine importate prin platformă. Temu este deținută de compania chineză PDD Holdings, care și-a construit modelul de afaceri prin vânzarea de produse la prețuri scăzute, expediate direct din China. De asemenea, s-a profitat de scutirile vamale pentru pachete de valoare mică, fapt care făcea concurență neloială cu retailerii locali.

Vezi și - Percheziții la Temu în Turcia, pe fondul controalelor privind concurența

Franța declară „rezistență” contra Shein, acuzată de concurență neloială

Și în Franța Shein a fost acuzată de concurență neloială de ministrul pentru IMM-uri, Serge Papin. Mai mult, autoritățile din Hexagon au anunțat un „an al rezistenței” contra platformelor din China.

Papin a spus că este încrezător că instanța va fi receptivă la argumentul său că Shein reprezintă o „perturbare a ordinii publice”, precizând că doi parlamentari francezi au în vedere un proiect de lege ce ar permite guvernului să suspende platformele online fără o aprobare judecătorească, scrie Reuters. El a adăugat că și-ar dori ca vânzările Shein în Franța să scadă.

Guvernul francez are în vedere măsuri, precum o taxă de 2 euro pentru coletele mici. La nivelul UE, este pregătită și o taxă de 3 euro pentru livrările sub pragul vamal.

Reacții negative la adresa Shein și Temu

Creșterea explozivă a Shein, care vinde haine și accesorii la prețuri foarte mici direct din fabricile din China către cumpărători de pe întreg mapamondul, a stârnit comentarii și reacții negative în multe țări din Europa, din cauza faptului că retailerii tradiționali pierd teren.

„Trebuie să ne protejăm, desigur, există concurență neloială, trebuie să respecte regulile pentru consumatori (aplicate retailerilor francezi)”, a declarat ministrul Papin.

Vezi și - Temu și Shein aterizează la Budapesta. Mutarea strategică a Guvernului Orban fără legătură cu taxa pe colet din România. Adrian Negrescu: Au investit masiv 
 

