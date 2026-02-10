€ 5.0910
Stiri

Moscova restricționează Telegram, invocând riscuri teroriste
Data publicării: 16:30 10 Feb 2026

Moscova restricționează Telegram, invocând riscuri teroriste
Autor: Dana Mihai

vladimir putin Preşedintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Rusia a anunțat impunerea unor restricții progresive asupra Telegram, acuzând aplicația că nu previne folosirea ei în scopuri teroriste.

Rusia a anunţat marţi aplicarea de "restricţii progresive" asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram pe motiv de "încălcare" a legislaţiei ruse, autorităţile de la Moscova acuzând această aplicaţie că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa în "scopuri teroriste", relatează AFP.

Telegram, printre cele mai populare aplicații din țară

Fondată de Pavel Durov, care deţine cetăţenia rusă şi franceză, Telegram este unul dintre cele două servicii de mesagerie cele mai populare din Rusia, alături de Whatsapp, a cărui funcţionare este aproape complet blocată în Rusia din ianuarie, din motive similare.

"Legislaţia rusă continuă să nu fie aplicată, nicio măsură reală nu a fost pusă în practică pentru combaterea escrocheriilor şi a utilizării mesageriei în scopuri criminale şi teroriste", a motivat marţi Agenţia rusă pentru supravegherea telecomunicaţiilor (Roskomnadzor) într-un comunicat, citat de agenţiile ruse de presă.

Citește și: Rusia, atac masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei

"Din această cauză, Roskomnadzor va continua să transpună în practică restricţii progresive (vizând Telegram, n.r.) pentru ca legislaţia rusă să fie respectată şi pentru a asigura protecţia cetăţenilor", se afirmă în comunicat.

Rusia restricţionase deja din vară apelurile prin Telegram şi Whatsapp, aceasta din urmă proprietate a gigantului american Meta, în cadrul unei represiuni mai extinse împotriva reţelelor de social media deţinute de străini.

Escrocheriile prin mesagerie sunt foarte frecvente în Rusia.

Moscova acuză recrutări pentru sabotaj

Autorităţile ruse acuză, de asemenea, serviciile de securitate ucrainene că recrutează prin aceste aplicaţii cetăţeni ruşi pentru a comite acte de sabotaj în ţară, în schimbul unei promisiuni de remuneraţie.

Rusia şi-a multiplicat în ultimii ani măsurile care restricţionează libertatea de exprimare pe internet, mult timp printre ultimele spaţii unde vocile critice puteau să se exprime liber.

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat, la sfârşitul lunii iulie, o lege care pedepseşte căutările pe internet de conţinut catalogat drept "extremist" şi care interzice promovarea VPN-urilor, sisteme foarte utilizate în Rusia pentru a ocoli cenzura.

Din 2024, platforma de videoclipuri YouTube este accesibilă în Rusia doar prin VPN. Iar din 2022, reţelele de socializare Facebook şi Instagram ale grupului american Meta, declarate "extremiste" în Rusia, sunt de asemenea blocate.

telegram
rusia
moscova
