Bolojan, scânteia care a escaladat conflictul la Buzău. Romeo Lungu, lider PSD, avertisment pentru primarul Toma

Constantin Toma, primarul social-democrat al municipiului Buzău, a zis că premierul Ilie Bolojan nu trebuie învinovățit pentru măsurile de austeritate, deoarece nu avea încotro. Primarul a mai spus prim-ministrul a moștenit o „situație dezastruoasă” și că, datorită măsurilor luate până în prezent, România a reușit să evite o „nenorocire”.

Romeo Lungu, deputat PSD, a zis că primarul Constantin Toma ar trebui să facă mai multă administrație și mai puțină politică.

„Poate că, în acest moment, ar fi mai util să se concentreze pe un proiect major de dezvoltare a municipiului, mai ales după pierderea fondurilor PNRR pentru învățământul dual”

„Consider că primarul Constantin Toma ar trebui să facă mai multă administrație și mai puțină politică. Buzoienii nu au ales în fruntea municipiului un politician care să devină, brusc, apărătorul austerității oarbe reprezentate de premierul Bolojan, ci un administrator care a militat constant pentru dezvoltare economică și socială. Iar dezvoltarea nu se face tăind, bezmetic, cu toporul, se face construind proiecte pentru comunitate, atât din bani europeni, cât și folosind fonduri de la buget.



Domnul primar Toma a demonstrat că știe să ducă asemenea proiecte până la capăt, iar reușitele sale se datorează, în bună măsură, și sprijinului primit de la colegii din PSD, fie că vorbim de premieri, miniștri sau lideri din Parlamentul României.



Poate că, în acest moment, ar fi mai util să se concentreze pe un proiect major de dezvoltare a municipiului, mai ales după pierderea fondurilor PNRR pentru învățământul dual.



Știu că este la modă să-ți ataci colegii de partid pentru a câștiga vizibilitate la anumite televiziuni de știri, însă pare cel puțin paradoxal ca, aproape simultan, să stai alături de cei pe care îi critici, mulțumit că semnezi contracte de finanțare de zeci de milioane de lei pentru rețele de apă-canal și iluminat public.



Cred că, la Buzău, cel mai important este să lucrăm în continuare într-o echipă care să livreze rezultate concrete în folosul oamenilor. Să milităm pentru a repara anumite aberații legate de creșterea taxelor locale și să-l lăsăm pe dl Bolojan să se descurce singur în războiul politic intern din PNL.



Sunt convins că buzoienii nu se înghesuie în fan-clubul Bolojan. Pentru ei este esențial să simtă că primarul le apără lor interesele atunci când premierul vrea să taie bugetele locale, de exemplu, sau să înghețe orice proiecte noi de dezvoltare. Asta înseamnă, cu adevărat, să ții cu cei care te-au învestit cu încrederea lor!”, a zis Romeo Lungu, deputat PSD, președintele PSD Buzău.

VEZI ȘI: Romeo Lungu: „Marcel Ciolacu a câștigat zdrobitor la Buzău, în ciuda atacurilor primarului Toma”