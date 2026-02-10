€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Bolojan, scânteia care a escaladat conflictul la Buzău. Romeo Lungu, lider PSD, avertisment pentru primarul Toma
Data publicării: 16:16 10 Feb 2026

Bolojan, scânteia care a escaladat conflictul la Buzău. Romeo Lungu, lider PSD, avertisment pentru primarul Toma
Autor: Ioana Dinu

romeo lungu Romeo Lungu

Romeo Lungu, președintele PSD Buzău, replică pentru primarul Buzăului Constantin Toma!

Constantin Toma, primarul social-democrat al municipiului Buzău, a zis că premierul Ilie Bolojan nu trebuie învinovățit pentru măsurile de austeritate, deoarece nu avea încotro. Primarul a mai spus prim-ministrul a moștenit o „situație dezastruoasă” și că, datorită măsurilor luate până în prezent, România a reușit să evite o „nenorocire”. 

Romeo Lungu, deputat PSD, a zis că primarul Constantin Toma ar trebui să facă mai multă administrație și mai puțină politică. 

„Poate că, în acest moment, ar fi mai util să se concentreze pe un proiect major de dezvoltare a municipiului, mai ales după pierderea fondurilor PNRR pentru învățământul dual”

„Consider că primarul Constantin Toma ar trebui să facă mai multă administrație și mai puțină politică. Buzoienii nu au ales în fruntea municipiului un politician care să devină, brusc, apărătorul austerității oarbe reprezentate de premierul Bolojan, ci un administrator care a militat constant pentru dezvoltare economică și socială. Iar dezvoltarea nu se face tăind, bezmetic, cu toporul, se face construind proiecte pentru comunitate, atât din bani europeni, cât și folosind fonduri de la buget.


Domnul primar Toma a demonstrat că știe să ducă asemenea proiecte până la capăt, iar reușitele sale se datorează, în bună măsură, și sprijinului primit de la colegii din PSD, fie că vorbim de premieri, miniștri sau lideri din Parlamentul României.


Poate că, în acest moment, ar fi mai util să se concentreze pe un proiect major de dezvoltare a municipiului, mai ales după pierderea fondurilor PNRR pentru învățământul dual.


Știu că este la modă să-ți ataci colegii de partid pentru a câștiga vizibilitate la anumite televiziuni de știri, însă pare cel puțin paradoxal ca, aproape simultan, să stai alături de cei pe care îi critici, mulțumit că semnezi contracte de finanțare de zeci de milioane de lei pentru rețele de apă-canal și iluminat public.


Cred că, la Buzău, cel mai important este să lucrăm în continuare într-o echipă care să livreze rezultate concrete în folosul oamenilor. Să milităm pentru a repara anumite aberații legate de creșterea taxelor locale și să-l lăsăm pe dl Bolojan să se descurce singur în războiul politic intern din PNL.


Sunt convins că buzoienii nu se înghesuie în fan-clubul Bolojan. Pentru ei este esențial să simtă că primarul le apără lor interesele atunci când premierul vrea să taie bugetele locale, de exemplu, sau să înghețe orice proiecte noi de dezvoltare. Asta înseamnă, cu adevărat, să ții cu cei care te-au învestit cu încrederea lor!”, a zis Romeo Lungu, deputat PSD, președintele PSD Buzău.

VEZI ȘI: Romeo Lungu: „Marcel Ciolacu a câștigat zdrobitor la Buzău, în ciuda atacurilor primarului Toma” 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romeo lungu
psd
buzau
ilie bolojan
constantin toma
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 39 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close