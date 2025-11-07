€ 5.0860
Data publicării: 16:51 07 Noi 2025

EXCLUSIV Gabriela Firea, surprinsă cu ochii înlăcrimați în sala congresului PSD / video
Autor: Anca Murgoci

firea Firea
 

Gabriela Firea a fost surprinsă cu ochii înlăcrimați în sala congresului PSD, în timp ce un alt vorbitor se afla la microfon.

Momentul a fost surprins de jurnaliștii DC News. Fostul primar al Capitalei părea vizibil emoționată. Imaginile surprind o latură rar văzută a Gabrielei Firea, într-un cadru politic încărcat, dar trăit discret și personal.

Găsiți imaginile aici - https://youtube.com/shorts/JWdedChY-l4?si=lNK0wHCGsUEjq0Yl

Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcția de președinte al PSD, la Congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi pentru și opt abțineri.

Congresul, reunit la Romexpo, a adoptat moțiunea Uniți pentru români. Puternici, doar împreună cu care a candidat Grindeanu.

A fost validată, de asemenea, noua echipă de conducere propusă de acesta.

Noii prim-vicepreședinți PSD sunt: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan.

Vicepreședinți pe zone au fost desemnați Dragoș Benea - nord-est, Francisk-Iulian Chiriac - sud-est, Marius Dunca - centru, Gabriela Firea - București-Ilfov, Adrian-Ionuț Gîdea - sud, Laurențiu Nistor - vest, Constantin Rădulescu - sud-vest și Gabriel Zetea - nord-vest.

Vicepreședinții PSD pe domenii sunt: Daniel Băluță - administrație publică, Gheorghe Cârciu - identitate națională și diaspora, Mihnea Costoiu - educație, cercetare, digitalizare și AI, Vasile Dîncu - afaceri europene, apărare și siguranța populației, Andrei Dolineaschi - economie și antreprenoriat, Doina Fedorovici - muncă și protecție socială, Aladin Georgescu - investiții și fonduri europene, Dumitrița Gliga - mediu și energie, Romeo-Daniel Lungu - agricultură, dezvoltare rurală și turism, Silvia Mihalcea - strategie legislativă și coordonare grupuri parlamentare, Gheorghe Șoldan - dezvoltare regională și infrastructură, Diana Tușa - politici publice și justiție.

Claudiu Manda va fi noul secretar general al partidului.

