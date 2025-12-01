€ 5.0906
Data publicării: 22:54 01 Dec 2025

Becali: „El e cel mai smerit politician!” A zis și care e „cel mai curat partid”: I-am tot criticat, dar sunt oameni gospodari
Autor: Anca Murgoci

gigi-becali_92595500 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Gigi Becali a făcut declarații interesante la finalul zilei de 1 Decembrie.

Președintele Nicușor Dan a discutat și a făcut selfie-uri cu zeci de persoane, luni, după ce a asistat la parada militară de Ziua Națională.

După încheierea ceremoniei oficiale de la Arcul de Triumf, șeful statului s-a îndreptat spre oamenii care au urmărit defilarea tradițională. Rând pe rând, a început să facă fotografii cu adulți, copii sau cetățeni străini curioși. Timp de aproape două ore, înconjurat de mulțime, i-a primit alături de el pe cei care doreau o fotografie cu telefonul mobil.

„E o zi de sărbătoare azi. La mulți ani tuturor românilor! Îi invit să continue să creadă în țara asta, pentru că are un mare potențial. Și pe cei de aici, și pe cei din diaspora. Și am fost impresionat, ca și anii trecuți, de ce multă lume a venit. Asta înseamnă că oamenii țin la țara asta”, a spus Nicușor Dan după cele aproape două ore.

El a afirmat că mulți dintre oamenii cu care a interacționat i-au transmis „La mulți ani!”.

„Unii mi-au transmis să am grijă de țara asta și în special de copii, asta e important”, a afirmat președintele. 

Gigi Becali a zis că Nicușor Dan va câștiga un nou mandat de președinte

Gigi Becali a zis că ziua de astăzi a dovedit că Nicușor Dan este un om smerit.

„Nicușor Dan nu e vreun mare lider, dar ați văzut cât iubește poporul român smerenia? Românii l-au votat, acum nu îl huiduie nimeni. Vedeți ce bun e poporul român? Iubește smerenia, care e cea mai mare virtute în fața lui Dumnezeu. Nicușor Dan este un om smerit. Va mai lua un mandat. De ce? Pentru că este un om smerit, nu este ca Iohannis. Smerenia biruiește orice. Smerenia lui Nicușor Dan biruiește tot!”, a zis Gigi Becali la România TV.

De asemenea, latifundiarul a zis că PSD a rămas cel mai curat partid.

„Cel mai curat partid a rămas PSD. Toți îl blamau și spuneau că e ciuma roșie. PSD a rămas cel mai cuminte partid. Toți îi ziceam „ciuma roșie”, dar acolo sunt cei mai gospodari oameni ai României. Și competenți!”, a mai zis Gigi Becali.

VEZI ȘI: Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gigi becali
nicusor dan
psd
