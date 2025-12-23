Guvernul adoptă OUG „trenuleț” înainte de Crăciun: ce facilități fiscale rămân în 2026 și cât va fi punctul de amendă

Guvernul adoptă OUG „trenuleț” înainte de Crăciun, un pachet amplu de decizii fiscale și bugetare care va influența direct anul 2026. Ordonanța de urgență este discutată și aprobată marți seara, într-o ședință programată pentru ora 18:00, fiind ultima reuniune a Executivului înaintea sărbătorilor. Documentul stabilește reguli clare privind salariile bugetarilor, facilitățile fiscale păstrate, dar și valoarea punctului de amendă.

OUG „trenuleț”, adoptată înainte de Crăciun: înghețări și ajustări-cheie

Cunoscută public drept OUG „trenuleț”, ordonanța prevede, în primul rând, înghețarea salariilor în sectorul public pe parcursul anului viitor. În schimb, salariul minim brut va fi majorat de la 1 iulie 2026, o măsură care vine cu facilități fiscale temporare pentru angajații plătiți la acest nivel.

Executivul a decis și reducerea sumelor forfetare acordate parlamentarilor, precum și diminuarea subvențiilor alocate partidelor politice. Totodată, anumite facilități sociale rămân în vigoare și în 2026, în special pentru persoanele vulnerabile.

Facilități fiscale la salariul minim, păstrate parțial

În ceea ce privește salariul minim, Guvernul introduce un sistem diferențiat de scutiri. Astfel, pentru perioada până la 30 iunie 2026, suma de 300 de lei lunar nu va fi impozitată și nu va fi supusă contribuțiilor sociale. În a doua jumătate a anului, între 1 iulie și 31 decembrie 2026, plafonul neimpozabil scade la 200 de lei lunar.

Măsura se aplică doar angajaților cu normă întreagă, încadrați la salariul minim brut. Plafonul de venit este stabilit la 4.300 de lei în prima parte a anului și la 4.600 de lei în a doua.

Facilități fiscale păstrate în 2026 și schimbări la impozite

Printre facilitățile fiscale care rămân valabile se numără voucherele de energie, în valoare de 50 de lei pe lună, destinate persoanelor vulnerabile. Acestea vor fi acordate inclusiv în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.

Tot din 2026, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus de la 1% la 0,5%, măsura fiind valabilă până la finalul anului viitor.

Punctul de amendă rămâne neschimbat până la jumătatea lui 2026

Un alt element urmărit atent este punctul de amendă. Conform ordonanței, acesta rămâne la valoarea actuală până la 1 iulie 2026. De la această dată, punctul de amendă va fi majorat la 216,2 lei.

În același timp, creșterea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este amânată pentru 1 ianuarie 2027, urmând ca din 2028 să ajungă la 8 lei.

Lista măsurilor incluse în OUG „trenuleț”

Documentul adoptat de Guvern mai cuprinde:

majorarea salariului minim la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026;

reducerea IMCA la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026;

măsuri urgente pentru limitarea riscului de neplată a accizelor și TVA, în special în domeniul produselor energetice;

implementarea Programului național „Masă sănătoasă” în anul 2026, finanțat de la bugetul de stat;

reducerea cu 10% a sumei forfetare pentru parlamentari;

diminuarea cu 10% a subvențiilor pentru partidele politice și pentru organizațiile minorităților naționale;

obligația companiilor publice cu pierderi de a prezenta anual planuri de reorganizare și redresare financiară;

înghețarea salariilor în sistemul bugetar;

menținerea nivelului tichetelor de masă, indemnizațiilor de hrană, primelor și bonusurilor la nivelul din 2025;

plafonarea valorii mesei calde pentru angajații care lucrează preponderent în subteran la 35 de lei net pe zi;

stabilirea cotelor de repartizare a impozitului pe venit către autoritățile locale, inclusiv pentru municipiul București și sectoare.

OUG „trenuleț” înainte de Crăciun, cu efecte pe tot anul 2026

Adoptarea OUG „trenuleț” înainte de Crăciun fixează cadrul fiscal și bugetar pentru anul viitor, cu impact direct asupra veniturilor populației, funcționării instituțiilor publice și echilibrelor bugetare. Rămâne de văzut cum vor fi resimțite aceste măsuri în practică, mai ales în contextul presiunilor economice din 2026 și al ajustărilor promise de Executiv.

