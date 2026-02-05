Economistul Adrian Negrescu a vorbit despre scăderea consumului de gaze și energie electrică din România, care a ajuns la nivelul din 1989, ceea ce indică o economie slăbită și faptul că populația se confruntă cu probleme financiare. Potrivit acestuia, reducerea consumului este legată atât de lipsa activității economice, cât și de facturile tot mai mari.

„Din păcate suntem la cel mai scăzut consum de gaze și energie electrică din ultimii 30 de ani. Cu energia electrică suntem la nivelul de consum din anul 1989. Da, atunci mai mult consuma industria, aveam niște fabrici foarte mari, aveam tot felul de combinate care consumau foarte multă energie electrică, iar populația consuma puțină energie. Vă aduceți aminte că erau și acele pene programate de curent - rămâneai două ore pe zi fără curent electric pentru ca sistemul național energetic să facă față.

Noi, în momentul de față, suntem la nivelul anului 1989, în ce privește consumul național, semn că economia nu mai are nevoie de foarte multă energie și gaze, ceea ce e o mare problemă, pentru că asta înseamnă că nu e activitate economică. Pe de altă parte, se vede că populația și-a redus semnificativ consumul pe fondul problemelor cu care se confruntă.

Gândiți-vă cât a ajuns factura la gaze în această lună ianuarie, cu aproape 30% mai mare față de luna trecută din perspectiva consumului mai mare de gaze - mă refer în special la cei care au centrale pe gaz”, a spus Adrian Negrescu.

VEZI ȘI: Avertisment despre prețul la gaze de la 1 aprilie, pentru toți românii: Dacă nu conștientizăm ceea ce se întâmplă...

Românii sting lumina

Potrivit lui Adrian Negrescu, consumul de energie electrică în România a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, ceea ce arată că românii sunt tot mai atenți la consum din cauza facturilor la utilități.

„Și la energie electrică ne-am redus atât de mult consumul încât suntem la nivelul cel mai redus din ultimii 15 ani, semn că românii mai sting lumina și sunt mult mai atenți la ceea ce consumă.

Pe de altă parte, e și impactul tehnologiei mult mai eficiente din punct de vedere al consumului energetic. Cred că mulți dintre români au stins lumina și își mai reduc consumul de energie în tentativa de a face economie, pentru că facturile la utilități pentru un apartament cu două camere au ajuns să sară de 1000-1500 de lei pe lună, ceea ce pentru marea majoritate a populației reprezintă o problemă”, a spus Adrian Negrescu.

VEZI ȘI: Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!

„E o problemă pe care trebuie să o rezolvăm”

Adrian Negrescu a vorbit despre reducerea semnificativă a resurselor de gaze naturale din România și a explicat că exploatările interne nu mai asigură consumul, ceea ce obligă țara să importe foarte mult.

„Înainte de 1989, aveam exploatările de gaze, produceam mult mai mult. Din păcate, la noi s-au cam secat zonele astea de exploatări de gaze. Vă mai aduceți aminte de cazul Pungești când încercam să scoatem de acolo gaze? Americanii au dus tehnologia la un nivel foarte ridicat și reușesc să extragă gaze prin astfel de mijloace economice pe care noi nu le punem în practică.

Noi nu prea mai avem niște zăcăminte foarte mari de gaze în momentul de față. Sincer, nu mai știu la ce nivel stăm din această perspectivă, cert este că nu ne asigură consumul, dovadă că ajungem să importăm undeva la 19 miliarde de metri cubi în fiecare an.

E o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, pentru că dacă nu o rezolvăm, la un moment dat, s-ar putea să se pună problema de stopare a consumului, de limitare a lui, mai întâi pentru agenții economici și apoi pentru populație. Nu cred că suntem în acest scenariu”, a spus Adrian Negrescu la DC News.

Video: