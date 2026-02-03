|
$
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar:
|
$
 
DCNews Stiri Noi loturi NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, retrase de Nestlé România
Data publicării: 23:38 03 Feb 2026

Noi loturi NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, retrase de Nestlé România
Autor: Irina Constantin

nan 1

Nestlé România retage noi loturi de lapte praf, anunță ANSVSA. 

”Pe baza noilor metode de testare anunţate de autorităţile europene, Nestlé România a decis extinderea rechemării de la consumatori iniţiate la data de 06.01.2026, prin includerea a două loturi de formulă de lapte pentru sugari. Motivul retragerii este acela de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă în formulele de lapte pentru sugari.

Produse vizate:

NAN 1 Optipro 800 g – lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31.12.2027
NAN 1 Comfortis 800 g – lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31.12.2027

Recomandare pentru consumatori:

Persoanele care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugate sa nu le ofere spre consum.

Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii. 

Pentru informaţii suplimentare, consumatorii pot contacta gratuit: 0800 863 785 (luni–vineri, 09:00–18:00) sau e-mail: contact@ro.nestle.com” arată un anunț publicat de ANSVSA. 

Citește și: 

Panică pe piața laptelui praf. Danone retrage loturi de Aptamil în Germania, după acțiunile luate de Nestle, Lactalis și Vitagermine

Lapte praf pentru bebeluși de la Nestle, retras de urgență de la Auchan, Kaufland, Selgros, Penny și Carrefour. Loturile cu probleme  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lapte praf retras
nan 1
nestle
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 ore si 47 minute
Averea lui Elon Musk trece pragul de 800 de miliarde de dolari prin fuziunea SpaceX–xAI
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Clasamentul Superligii după meciurile de marți U Cluj - Argeș și Hermannstadt - Rapid
Publicat acum 5 ore si 52 minute
Fostul soț al lui Jill Biden, fosta Primă Doamnă a SUA, arestat după ce și-a ucis soția
Publicat acum 6 ore si 4 minute
Noi loturi NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, retrase de Nestlé România
Publicat acum 6 ore si 18 minute
Temu și Shein aterizează la Budapesta. Mutarea strategică a Guvernului Orban fără legătură cu taxa pe colet din România. Adrian Negrescu: Au investit masiv
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 10 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 18 minute
Decizia judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu
Publicat acum 15 ore si 3 minute
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar. Update: FRF, precizări
Publicat acum 21 ore si 26 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 20 ore si 12 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close