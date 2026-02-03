Apel ferm al IGSU către părinți, după ce doi copii au murit într-un pârâu înghețat

O joacă aparent nevinovată s-a transformat, în doar câteva clipe, într-o dramă. Tragedia petrecută ieri într-o localitate din județul Sibiu readuce în atenție un pericol ignorat prea des în sezonul rece: apele înghețate pot deveni mortale în câteva minute.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trage un semnal de alarmă și face un apel direct către părinți și aparținători.

Apelul autorităților către părinți

Potrivit mesajului transmis de IGSU, cei doi copii se jucau pe gheață când aceasta s-a rupt brusc. Timpul extrem de scurt de reacție și temperatura scăzută a apei nu au mai permis salvarea lor.

„Câte tragedii trebuie să se mai întâmple pentru a înțelege, cu adevărat, pericolul apelor înghețate?

Ieri, într-un sat din Sibiu, doi copii și-au pierdut viața în urma unui joc care, la prima vedere, poate părea inofensiv. În doar câteva clipe, o joacă obișnuită s-a transformat într-o tragedie.

Adresăm un apel sincer către părinți și aparținători: NU lăsați copiii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau bălților înghețate. Vorbiți-le despre riscuri și explicați-le că gheața NU este un loc de joacă.

Gheața se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate deveni fatală în doar câteva minute”, au scris pe Facebook.