€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Apel ferm al IGSU către părinți, după ce doi copii au murit într-un pârâu înghețat
Data actualizării: 13:04 03 Feb 2026 | Data publicării: 13:04 03 Feb 2026

Apel ferm al IGSU către părinți, după ce doi copii au murit într-un pârâu înghețat
Autor: Alexandra Curtache

pârâu înghețat Foto: Unsplash

Doi copii și-au pierdut viața într-un sat din județul Sibiu, după ce au căzut în apă rece, sub gheața subțire a unui pârâu. IGSU avertizează din nou: gheața nu este un loc de joacă.

O joacă aparent nevinovată s-a transformat, în doar câteva clipe, într-o dramă. Tragedia petrecută ieri într-o localitate din județul Sibiu readuce în atenție un pericol ignorat prea des în sezonul rece: apele înghețate pot deveni mortale în câteva minute.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trage un semnal de alarmă și face un apel direct către părinți și aparținători.

Apelul autorităților către părinți

Potrivit mesajului transmis de IGSU, cei doi copii se jucau pe gheață când aceasta s-a rupt brusc. Timpul extrem de scurt de reacție și temperatura scăzută a apei nu au mai permis salvarea lor.

„Câte tragedii trebuie să se mai întâmple pentru a înțelege, cu adevărat, pericolul apelor înghețate?

Ieri, într-un sat din Sibiu, doi copii și-au pierdut viața în urma unui joc care, la prima vedere, poate părea inofensiv. În doar câteva clipe, o joacă obișnuită s-a transformat într-o tragedie.

Adresăm un apel sincer către părinți și aparținători: NU lăsați copiii nesupravegheați în apropierea lacurilor, râurilor sau bălților înghețate. Vorbiți-le despre riscuri și explicați-le că gheața NU este un loc de joacă.

Gheața se poate rupe în orice clipă, iar apa rece poate deveni fatală în doar câteva minute”, au scris pe Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident sibiu
inecati
gheata
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 20 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 24 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 43 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 51 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 37 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 53 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 39 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 56 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close