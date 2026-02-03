Invitat în emisiunea DC Medical, Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic Sanador, a atras atenția asupra creșterii numărului de accidentări pe pârtii, în contextul sezonului de schi, multe dintre acestea necesitând tratamente chirurgicale.

Creșterea numărului de traumatisme este specifică sezonului de schi

Medicul a explicat că, odată cu intensificarea activităților de iarnă, tot mai mulți pacienți ajung la spital cu leziuni produse pe pârtie.

„Suntem în plin sezon de schi, iar schiatul este un sport care necesită o anumită condiție fizică. Și acum da, ne aflăm în plină iarnă, au început din ce în ce mai mult să ne vină pacienți cu diverse traumatisme suferite la schi, care de cele mai multe ori necesită chiar tratamente chirurgicale. Avem posibilitatea să tratăm orice patologie legată de acest sport”, spune medicul.

Vacanțele sunt planificate din timp, dar nu și pregătirea fizică

În cadrul emisiunii, Dr. Răzvan Dragomir a subliniat că majoritatea schiorilor se concentrează pe organizarea concediului, nu pe antrenament.

„Cel mai frecvent, oamenii își organizează vacanțe de schi și își pregătesc această vacanță cu mult timp înainte. Dar este mai degrabă organizatoric și financiar și mai puțin fizic. În mod ideal, ar trebui, fiind un sport, să ne pregătim fizic și să avem o condiție fizică bună în așa fel încât să putem rezista solicitărilor pe care acest sport le impune.

Marea majoritate a pacienților noștri au joburi sedentare, joburi de birou sau joburi în care nu există o solicitare fizică importantă. Și atunci când merg la schi, urmează o săptămână, cinci, șase zile, în care zi de zi, de dimineață până seara, își petrec timpul în natură, făcând un efort fizic destul de important, mai ales la nivelul picioarelor. Și atunci, o pregătire fizică începută în avans, cu probabil o lună, două vacanței de schi, ar fi binevenită”, punctează el.

Genunchiul este cea mai solicitată articulație în timpul schiatului

Invitatul DC Medical a explicat de ce această articulație este cel mai des afectată, în ciuda protecției oferite de clăpari.

„De departe, pe primul loc se află genunchiul. De aceea am și adus acest mic mulaj aici, spre exemplificare. Genunchiul este articulația cea mai solicitată în cursul schiatului.

Glezna, da, e prinsă în clăpar, în acest bocanc de schi, și e oarecum protejată. Dar toate eforturile pe care schiul le imprimă piciorului, se transmit către genunchi și către celelalte articulații.

Genunchiul este, de departe, vedeta. E cel mai frecvent accidentată articulație la schi. Dar, de asemenea, în cursul căzăturilor care se petrec, pot apărea leziuni și la nivelul mâinilor, la nivelul cotului. Frecvent, umărul este afectat de aceste traumatisme în cursul schiatului. Dar genunchiul e cel mai frecvent”, declară Dr. Răzvan Dragomir.

Căzăturile pot provoca leziuni și la nivelul membrelor superioare

Pe lângă genunchi, Dr. Dragomir atrage atenția asupra altor zone vulnerabile în cazul accidentelor.

„Cele mai frecvente accidentări la schi apar în urma neadaptării vitezei la capacitățile tale fizice sau la nivelul tău de schiat. Și atunci când nu controlezi viteza, apar situații imprevizibile și apar căzături. Schiul uneori se desface de clăpar sau alteori nu.

Dacă nu se desface de clăpar, în căzătură funcționează ca o pârghie foarte lungă și îi imprimă niște rotații la nivelul genunchiului foarte mari și în felul ăsta apar leziuni frecvente ale ligamentelor. Dacă adaptăm viteza oarecum capacităților noastre fizice și abilităților noastre în ale schiatului, aceste căzături sunt mai rare”, explică medicul.

Aglomerația de pe pârtii favorizează coliziunile

Dr. Răzvan Dragomir atrage atenția că, în astfel de situații, riscul de accidentare există indiferent de experiență:

„De multe ori avem foarte mare aglomerație pe părție și atunci sunt și schiori începători și schiori profesioniști care schiază mai repede și de multe ori apar incidente, coleziuni între doi schiori și atunci nu contează până la urmă ce viteză aveai sau cât de bine știai să schiezi.

În momentul în care te-a lovit cineva, poți să cazi și să te lovești la umeri, la cap, la nivelul șoldului sau la nivelul genunchiului. Nu există neapărat un sfat. Trebuie să ne adaptăm traficului de pe pârtie, trebuie să ne adaptăm nivelului nostru de pregătire și să avem un echipament adecvat”.