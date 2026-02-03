€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Vacanțe pe pârtie, accidentări în lanț: Dr. Răzvan Dragomir explică riscurile schiatului
Data actualizării: 11:23 03 Feb 2026 | Data publicării: 10:03 03 Feb 2026

EXCLUSIV Vacanțe pe pârtie, accidentări în lanț: Dr. Răzvan Dragomir explică riscurile schiatului
Autor: Alexandra Curtache

schi poiana brasov Imagine cu un copil care schiază. Foto: Pixabay

Sezonul de schi aduce un val crescut de accidentări, multe dintre ele grave, care ajung să necesite intervenții chirurgicale, avertizează Dr. Răzvan Dragomir. Lipsa pregătirii fizice și neadaptarea vitezei sunt principalele cauze.

Invitat în emisiunea DC Medical, Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic Sanador, a atras atenția asupra creșterii numărului de accidentări pe pârtii, în contextul sezonului de schi, multe dintre acestea necesitând tratamente chirurgicale.

Creșterea numărului de traumatisme este specifică sezonului de schi

Medicul a explicat că, odată cu intensificarea activităților de iarnă, tot mai mulți pacienți ajung la spital cu leziuni produse pe pârtie.

„Suntem în plin sezon de schi, iar schiatul este un sport care necesită o anumită condiție fizică. Și acum da, ne aflăm în plină iarnă, au început din ce în ce mai mult să ne vină pacienți cu diverse traumatisme suferite la schi, care de cele mai multe ori necesită chiar tratamente chirurgicale. Avem posibilitatea să tratăm orice patologie legată de acest sport”, spune medicul.

Vacanțele sunt planificate din timp, dar nu și pregătirea fizică

În cadrul emisiunii, Dr. Răzvan Dragomir a subliniat că majoritatea schiorilor se concentrează pe organizarea concediului, nu pe antrenament.

„Cel mai frecvent, oamenii își organizează vacanțe de schi și își pregătesc această vacanță cu mult timp înainte. Dar este mai degrabă organizatoric și financiar și mai puțin fizic. În mod ideal, ar trebui, fiind un sport, să ne pregătim fizic și să avem o condiție fizică bună în așa fel încât să putem rezista solicitărilor pe care acest sport le impune.

Marea majoritate a pacienților noștri au joburi sedentare, joburi de birou sau joburi în care nu există o solicitare fizică importantă. Și atunci când merg la schi, urmează o săptămână, cinci, șase zile, în care zi de zi, de dimineață până seara, își petrec timpul în natură, făcând un efort fizic destul de important, mai ales la nivelul picioarelor. Și atunci, o pregătire fizică începută în avans, cu probabil o lună, două vacanței de schi, ar fi binevenită”, punctează el.

Genunchiul este cea mai solicitată articulație în timpul schiatului

Invitatul DC Medical a explicat de ce această articulație este cel mai des afectată, în ciuda protecției oferite de clăpari.

„De departe, pe primul loc se află genunchiul. De aceea am și adus acest mic mulaj aici, spre exemplificare. Genunchiul este articulația cea mai solicitată în cursul schiatului.

Glezna, da, e prinsă în clăpar, în acest bocanc de schi, și e oarecum protejată. Dar toate eforturile pe care schiul le imprimă piciorului, se transmit către genunchi și către celelalte articulații.

Genunchiul este, de departe, vedeta. E cel mai frecvent accidentată articulație la schi. Dar, de asemenea, în cursul căzăturilor care se petrec, pot apărea leziuni și la nivelul mâinilor, la nivelul cotului. Frecvent, umărul este afectat de aceste traumatisme în cursul schiatului. Dar genunchiul e cel mai frecvent”, declară Dr. Răzvan Dragomir.

Citește și: Avertisment de la Dr. Răzvan Dragomir (Sanador): Cum îți strici genunchii

Căzăturile pot provoca leziuni și la nivelul membrelor superioare

Pe lângă genunchi, Dr. Dragomir atrage atenția asupra altor zone vulnerabile în cazul accidentelor.

„Cele mai frecvente accidentări la schi apar în urma neadaptării vitezei la capacitățile tale fizice sau la nivelul tău de schiat. Și atunci când nu controlezi viteza, apar situații imprevizibile și apar căzături. Schiul uneori se desface de clăpar sau alteori nu.

Dacă nu se desface de clăpar, în căzătură funcționează ca o pârghie foarte lungă și îi imprimă niște rotații la nivelul genunchiului foarte mari și în felul ăsta apar leziuni frecvente ale ligamentelor. Dacă adaptăm viteza oarecum capacităților noastre fizice și abilităților noastre în ale schiatului, aceste căzături sunt mai rare”, explică medicul.

Aglomerația de pe pârtii favorizează coliziunile

Dr. Răzvan Dragomir atrage atenția că, în astfel de situații, riscul de accidentare există indiferent de experiență:

„De multe ori avem foarte mare aglomerație pe părție și atunci sunt și schiori începători și schiori profesioniști care schiază mai repede și de multe ori apar incidente, coleziuni între doi schiori și atunci nu contează până la urmă ce viteză aveai sau cât de bine știai să schiezi. 

În momentul în care te-a lovit cineva, poți să cazi și să te lovești la umeri, la cap, la nivelul șoldului sau la nivelul genunchiului. Nu există neapărat un sfat. Trebuie să ne adaptăm traficului de pe pârtie, trebuie să ne adaptăm nivelului nostru de pregătire și să avem un echipament adecvat”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dc medical
accident schi
ortoped
ortopedie
partie schi
accident partie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 25 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 29 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 48 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 56 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 58 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 44 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 7 ore si 1 minut
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close