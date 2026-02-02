€ 5.0959
DCNews Stiri Îi ia fața lui Trump: Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace
Data publicării: 13:55 02 Feb 2026

Îi ia fața lui Trump: Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace
Autor: Ioan-Radu Gava

maia sandu FOTO: Agerpres

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace.

Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor, a propus-o pentru nominalizare, la Premiul Nobel pentru Pace, pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Hermstad remarcă rolul său în apărarea democrației, statului de drept și a păcii în Republica Moldova.

„Am nominalizat-o pe președinta Moldovei Maia Sandu la Premiul Nobel pentru pace.

Sandu a fost pe frontul democrației în Europa. Moldova a fost supusă unor tentative documentate de influență electorală rusă, dezinformare, atacuri cibernetice și destabilizare pentru a obține o guvernare mai prietenoasă Kremlinului.

EXCLUSIV Maia Sandu, propunerea lui Petre Roman de președinte al României unite: Așa e logic, firesc!

Așa operează Rusia împotriva mai multor foste state sovietice. Rușii duc război hibrid împotriva mai multor țări și, în ciuda unei mari incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa. Maia Sandu și Moldova duc o luptă pentru noi toți.

Sandu le-a răspuns rușilor cu mijloace pașnice: să întărească statul de drept, să protejeze alegerile libere și să respecte un curs democratic. Sandu se distanțează clar de imperialismul rus și leagă Moldova mai aproape de democrațiile occidentale.

Maia Sandu susține unirea Republicii Moldova cu România: „Aș vota pentru"

Aceasta este muncă de pace pentru vremurile noastre: Construim comunități robuste înainte ca conflictele să devină violente. Rezist influenței autoritare cu transparență și guvernanță publică.

Democrația este o condiție prealabilă pentru adevărata pace. Maia Sandu a fost crucială pentru oprirea încercărilor Rusiei de a dărâma democrația moldovenească.

Pentru asta cred că merită Premiul Nobel pentru pace“, a scris, pe Facebook, deputatul Arild Hermstad.

maia sandu
donald trump
premiul nobel pentru pace
x close