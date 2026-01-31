Fosta directoare a școlii din Cenei susține că ucigașul lui Mario nu a fost niciodată violent în școală. "Am fost șocată"

Au trecut două săptămâni de la crima din Cenei care a şocat o ţară întreagă, iar ancheta oamenilor legii în acest caz continuă. În timp ce suspectul de 13 ani a fost dat în grija statului, parinții săi fiind decăzuţi din drepturi, iar ceilalți doi suspecți de 15 ani au cerut să rămână în arest de frica furiei publice, încă rămâne de neînțeles cum au ajuns trei copiii să planifice apoi să comită o crimă atât de șocantă.

Unii dau vina pe educația primită acasă sau mai bine zis pe lipsa ei, alții pe expunerea la videoclipuri și jocuri violente sau pe rețelele sociale.

Ce spune fosta directoare a şcolii unde erau înscrişi cei trei copii

În acest context, fosta directoare a şcolii unde erau înscrişi minorii, Diana Fericean, a vorbit despre comportamentul adolescenţilor suspectați că l-au ucis pe Mario, afirmând că a fost șocată atunci când a aflat despre această crimă.

Tot ea spune că minorii nu au avut comportamente violente sau altercații în școală, dar apoi recunoaște că adolescenții au creat diverse probleme în localitate, dar și că nu se țineau de școală, deranjau orele și inspirau frică colegilor.

„Aflând despre această tragedie, am fost șocată de-a dreptul, pentru că nu mi-am putut imagina că cei trei ar putea fi în stare să comită o asemenea atrocitate. Chiar și în acest moment am impresia că este doar un coșmar și că mă voi trezi, iar ceea ce s-a întâmplat nu este real.

În ceea ce îi privește, fiind adolescenți, inclusiv adolescentul de 13 ani, acesta nu a prezentat, de-a lungul școlarității, comportamente violente sau altercații cu alți copii în școală. Se impunea mai degrabă prin fizic, fiind cu mai bine de un cap mai mare decât colegii săi de clasă, în contextul în care era repetent în clasa a V-a pentru a doua oară. Fizicul său crea o anumită teamă, însă nu a existat vreun act de violență sau vreo înhăitare cu alți copii în școală”, a spus Diana Fericean pentru Antena 3 CNN.

Fosta directoare, declarații contradictorii: Copilul de 13 ani nu a fost violent, dar era irascibil și se certa ușor

Deși fosta directoare spune că băiatul de 13 nu a fost violent niciodată în școală, afirmă apoi că „era irascibil și se certa ușor, având constant impresia că i se fac nedreptăți”, iar mama acestuia a fost chemată de mai multe ori pentru a fi informată în legătură cu abaterile acestuia.

„În ceea ce îl privește pe cel care a comis crima, pot spune că era irascibil și se certa ușor, având constant impresia că i se fac nedreptăți, la fel ca și mama sa. De fiecare dată când era chemată la școală, aceasta vocifera și susținea că doar copilul ei este de vină sau, dimpotrivă, că nu doar copilul ei greșește, ci și ceilalți. De fiecare dată i-am spus: "Doamnă, discutăm despre copilul dumneavoastră. Vă rugăm să luați la cunoștință faptele de indisciplină pe care le-a comis copilul dumneavoastră. Ce fac ceilalți copii este responsabilitatea noastră". În cazul celuilalt elev, am atenționat-o pe mama acestuia că suspectez un posibil consum sau că ceva nu este în regulă, deoarece venea la școală și dormea cu capul pe bancă, având ochii roșii”, a spus ea.

Cei doi copii de 15 ani, repetenți

Apoi, fosta directoare a încercat să prezinte măsurile pe care le-ar fi luat școala în cazul acestor elevi, despre care afirmă că nu colaborau.

„În general, cu toți cei trei se lucra foarte greu: nu colaborau, deranjau orele. Cei doi de 15 ani nu mai sunt elevii școlii, fiind repetenți multianual în clasa a VI-a și fiind îndrumați către programul „A doua șansă”. Ei se întâlneau în comunitate, însă la nivelul școlii nu au existat acte de violență de o gravitate care să nu poată fi gestionată.

La nivelul școlii, pentru fiecare act de indisciplină au fost întocmite rapoarte, consemnate în registrul de abateri disciplinare. Nota la purtare le-a fost scăzută în mod repetat tuturor celor trei. Elevul de 13 ani se află la a doua repetenție deoarece nu a colaborat deloc, nu a îndeplinit nici măcar cerințele minime și deranja constant orele. Profesorii erau nevoiți să intervină frecvent, veneau să mă caute, iar din acest motiv rămâneam aproape toată ziua în școală, până târziu, având în vedere că aveau și ore de după-amiază”, a mai spus aceasta.

Toți trei erau pe lista "copiilor care ar trebui monitorizați"

Cât despre motivele care ar fi putut duce la o crimă atât de atroce, fosta directoare spune că mamele acestor copii au lispit din viața lor. Interesant e că despre comportamentul lor problematic ar fi știut și ea, și polițistul local, și primarul. Toți trei s-ar fi aflat pe o listă a "copiilor care ar trebui monitorizați", potrivit declarațiilor făcute de fosta directoare.

„În prima parte a copilăriei, mamele copiilor au lipsit din viața lor. Unul dintre copiii de 15 ani a fost crescut de bunică, iar celălalt de o mătușă, deoarece ambii părinți au fost plecați la muncă în străinătate. Majoritatea nu au avut un mediu familial potrivit și favorabil unei dezvoltări emoționale adecvate, ceea ce probabil a generat distorsiuni de-a lungul timpului. În plus, au fost lăsați să-și ia modele de comportament de pe internet, a având acces nelimitat la acesta.

Pot spune, cu mâna pe inimă, că în școală nu am sesizat astfel de activități, pentru că erau atent supravegheați. La nivelul comunității însă, am sesizat aceste probleme. A existat inclusiv o întâlnire între mine, domnul polițist și domnul primar, în care am discutat aceste aspecte și am indicat, cu nume și prenume, copiii care ar trebui monitorizați. Au fost și acești copii pe listă? Da, bineînțeles.

De asemenea, periodic, la solicitarea Poliției Locale din Cenei, am întocmit rapoarte privind copiii considerați „problemă”, menționându-i cu nume și prenume și precizând motivele pentru care au fost incluși pe această listă”, a mai spus aceasta.