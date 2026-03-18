Impresa Pizzarotti & C.S.p.A., constructorul unui lot de autostradă pe A0, clarificări oficiale după ce a fost acuzat că intră în insolvență

Ca urmare a faptului că Tribunalul Cluj a fost sesizat de SC VIAHAR SRL în calitate de creditor cu privire la inițierea procedurii de faliment pentru compania Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., firma italiană neagă acuzațiile și subliniază că și-a desfășurat întotdeauna activitatea în strictă conformitate cu legea și obligațiile contractuale, scrie Național.

Potrivit Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. insinurăile din spațiul public nu au niciun fel de fundament real iar compania „nu se află în nicio procedură de insolvență sau faliment“.

„Orice afirmație contrară este catalogată drept manipulatoare și menită să afecteze imaginea unei companii cu o istorie solidă“, transmite Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Compania Impresa Pizzarotti & C. S.p.A a finalizat proiecte majore în anul 2025, inclusiv în România

Pe parcursul anului 2025, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. a finalizat proiecte majore, precum Autostrada A7 Lotul 1 din România și Centrul de Bob Eugenio Monti din Cortina, realizat într-un ritm accelerat pentru a permite desfășurarea Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, realizări care consolidează reputația companiei ca actor de încredere la nivel internațional.

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. a avut o cifră de afaceri de aproximativ 1,5 miliarde de euro în 2024, cu un EBITDA de 7,5%.

Ulterior, în 2025, rezultatele au fost similare, dar cu o creștere a profitabilității (EBITDA de 8,6%). România a contribuit semnificativ, cu aproximativ 200 de milioane de euro.

În același timp, compania garantează plata la timp a tuturor partenerilor - furnizori, subcontractanți și prestatori - reafirmând stabilitatea operațională.

Nu în ultimul rând, compania italiană transmite un mesaj de continuitate și încredere către partenerii instituționali și comerciali: proiectele merg mai departe, contractele sunt respectate, iar capacitatea tehnică, organizatorică și financiară rămâne necontestată.

Comunicatul oficial, integral, al Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

„Ne referim la relatări recente din presă și rețelele sociale referitoare la Contractul de Proiectare și Construcție A0 Nord – Lotul 1 și presupusa insolvență a Companiei, cu scopul de a clarifica următoarele.

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. respinge ferm afirmatiile răspândite, deoarece sunt nefondate și nu corespund realitatii. Compania a funcționat întotdeauna în deplină conformitate cu obligațiile legale și acordurile contractuale și nu au avut loc niciodată comportamente sau circumstanțe care ar putea legitima acuzațiile și insinuările difuzate public.

Impresa Pizzarotti activează în sectorul construcțiilor și infrastructurii din 1910 și a finalizat cu succes numeroase proiecte la nivel mondial. În anul 2025, proiectele noastre finalizate includ autostrada A7 Lotul 1 din România și Centrul de Bob din Cortina (Centrul de Bob Eugenio Monti), finalizate în timp record pentru a permite desfășurarea competițiilor la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026.

Cu același angajament, competentă și fiabilitate care ne-au distins munca de peste un secol, continuăm să ne desfășurăm activitatea cu determinare, bazându-ne pe fundația solidă, experiența și reputația în industrie.

De asemenea, este important de clarificat faptul că, contrar celor dezvăluite în mod eronat publicului, Impresa Pizzarotti nu se află în nicio procedură de insolvență sau faliment.

Confirmându-și soliditatea financiară și operațională, Grupul Pizzarotti a încheiat exercițiul financiar aferent anului 2024 cu o cifră de afaceri de aproximativ 1,5 miliarde de euro (EBITDA de 7,5%) și tranzacționarea curentă în exercițiul financiar 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 1,5 miliarde de euro (EBITDA de 8,6%), din care aproximativ 200 de milioane de euro au fost generate în România. În plus, tot personalul și părțile interesate care colaborează zilnic cu Societatea în România, inclusiv furnizori, subcontractanți și prestatori de servicii, sunt plătite cu regularitate; această regularitate va continua să fie garantată.

Prin urmare, informațiile difuzate sunt nefondate, înșelătoare și dăunătoare imaginii și reputației Companiei. Singurul său efect – complet lipsit de legătură cu buna desfășurare a relațiilor contractuale – a fost acela de a încerca să discrediteze numele unei companii cu o istorie de peste un secol. Rezervându-și dreptul de a lua orice măsură adecvată pentru a-și proteja drepturile și interesele, Subscrisa își confirmă angajamentul față de toți partenerii instituționali și comerciali și continuă, cu maximă determinare, activitățile care vizează atingerea obiectivelor proiectului și respectarea contractelor semnate, știind că deține toate capacitățile tehnice, organizatorice și financiare necesare pentru a onora contractele existente și viitoare”, transmite Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.