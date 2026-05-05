Prime de 1.500 de lei pentru profesori aşteaptă avizul final. Guvernul poate aproba marţi proiectul

Ministrul a explicat că proiectul poate intra la vot doar dacă va primi avizul Consiliului Legislativ.

„Sper că până la ora 08:30, Consiliul Legislativ ne va da avizarea necesară, care nu a fost dată astăzi, ca să putem adopta acest proiect. Este un proiect la care lucrăm de foarte mult timp. Este vorba despre a modifica Ordonanţa 58 pentru a putea oferi primele respective din bani europeni. Noi avem banii puşi deoparte, avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei. Ce ne lipseşte în acest moment este avizul Consiliului Legislativ”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru, la Palatul Victoria.

Banii pentru cadrele didactice ar urma să vină din fonduri europene

Potrivit ministrului, Executivul a pregătit deja toate elementele necesare pentru acordarea sumelor către profesori. Proiectul presupune modificarea Ordonanţei 58, astfel încât primele să poată fi plătite din fonduri europene.

Dragoş Pîslaru a precizat că fondurile au fost deja puse deoparte, iar procedura este pregătită pentru adoptare imediată, dacă avizul va fi emis la timp.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a spus că documentele au fost transmise către Consiliul Legislativ luni, în jurul orei 15:00, cu solicitarea ca avizarea să fie făcută în regim de urgenţă.

