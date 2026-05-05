DCNews Stiri Prime de 1.500 de lei pentru profesori aşteaptă avizul final. Guvernul poate aproba marţi proiectul
Data actualizării: 08:39 05 Mai 2026 | Data publicării: 08:38 05 Mai 2026

Prime de 1.500 de lei pentru profesori aşteaptă avizul final. Guvernul poate aproba marţi proiectul
Autor: Loredana Iriciuc

Prime de 1.500 de lei pentru profesori, aşteaptă avizul final. Guvernul poate aproba marţi proiectul / FOTO: magnific.com @The Yuri Arcurs Collection

Guvernul ar putea aproba în această dimineaţă, într-o şedinţă extraordinară, actul normativ care prevede acordarea primelor de 1.500 de lei pentru profesori. Anunţul a fost făcut luni seara de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, după şedinţa de Guvern.

Ministrul a explicat că proiectul poate intra la vot doar dacă va primi avizul Consiliului Legislativ.

„Sper că până la ora 08:30, Consiliul Legislativ ne va da avizarea necesară, care nu a fost dată astăzi, ca să putem adopta acest proiect. Este un proiect la care lucrăm de foarte mult timp. Este vorba despre a modifica Ordonanţa 58 pentru a putea oferi primele respective din bani europeni. Noi avem banii puşi deoparte, avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei. Ce ne lipseşte în acest moment este avizul Consiliului Legislativ”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru, la Palatul Victoria.

CITEȘTE ȘI: Guvernul deblochează 12 miliarde lei: Bani rapizi pentru primării și miză uriașă pe PNRR / update

Banii pentru cadrele didactice ar urma să vină din fonduri europene

Potrivit ministrului, Executivul a pregătit deja toate elementele necesare pentru acordarea sumelor către profesori. Proiectul presupune modificarea Ordonanţei 58, astfel încât primele să poată fi plătite din fonduri europene.

Dragoş Pîslaru a precizat că fondurile au fost deja puse deoparte, iar procedura este pregătită pentru adoptare imediată, dacă avizul va fi emis la timp.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a spus că documentele au fost transmise către Consiliul Legislativ luni, în jurul orei 15:00, cu solicitarea ca avizarea să fie făcută în regim de urgenţă.

VEZI ȘI: Interzicerea cumulului pensie - salariu. Precizare importantă după mutarea lui Bolojan: Cine NU este vizat

profesori
dragos pislaru
cadre didactice
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
