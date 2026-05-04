Avionul în care se afla premierul spaniol, forțat să aterizeze în Ankara

Avionul premierului spaniol Petro Sanchez a aterizat de urgență în Turcia.
Avionul în care se afla premierul spaniol, Pedro Sanchez a aterizat de urgenţă pe aeroportul din Ankara duminică seara.
Aterizarea forțată a fost necesară din cauza unei probleme tehnice, a declarat pentru AFP o sursă care a dorit să-şi păstreze anonimatul.
Pedro Sanchez se afla în drum spre Armenia vecină pentru o reuniune a Comunității Politice Europene (CPE) când s-a produs incidentul.
„Delegația spaniolă va petrece noaptea la Ankara înainte de a-și relua călătoria spre Armenia mâine dimineață”, se arată într-un comunicat al guvernului spaniol. Executivul spaniol nu a precizat motivul defecțiunii tehnice.
