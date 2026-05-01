Detalii noi despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei

Șeful Biroului pentru Afaceri Internaționale al instituției de conducere a Adunării Experților din Iran, Mohsen Qomi, a oferit vineri o nouă perspectivă asupra liderului suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care a supraviețuit atacului americano-israelian din 28 februarie, în urma căruia tatăl său, Ali Khamenei, a murit.

Iran: Mojtaba Khamenei, „în sănătate deplină"

Oficialul iranian a confirmat că Mojtaba Khamenei a fost rănit în atac, deși oficialii americani spun că este inconștient și mutilat, susținând că liderul suprem este „în sănătate deplină” și își îndeplinește atribuțiile, potrivit CBS News.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut niciodată după anunțul preluării conducerii Iranului, fiind emise oficial doar discursuri și mesaje scrise atribuite acestuia.

„El se afla în clădire în acel moment, aceeași clădire care a fost bombardată și unde cei de dinăuntru au fost martirizați. Cu câteva minute mai devreme, din coincidență sau prin voință divină, intrase în curte, iar Dumnezeu a vrut să fie cruțat”, a spus Qomi într-un videoclip publicat de agenția de știri iraniană Fars. „Vă asigur că, în ciuda rănilor pe care le-a suferit acolo, Dumnezeu Atotputernicul l-a ocrotit”, a adăugat el.

Qomi a respins întrebările despre starea lui Khamenei ca fiind eforturi deliberate ale SUA de a crea incertitudine și presiune asupra regimului.

„Aceasta este o tactică a inamicului care încearcă să spună: de ce nu este prezent? De ce nu trimite un mesaj audio? De ce nu trimite un mesaj video? De ce cei care l-au întâlnit nu vin să raporteze? Vor, prin aceste întrebări, să ne forțeze să reacționăm în timp ce ei își continuă propriile planuri”, a mai spus Qomi, adăugând: „Este în deplină sănătate și își gestionează responsabilitățile. Supraveghează atât negocierile, cât și problemele de teren și, recent, a dat și câteva instrucțiuni echipei de negociere cu privire la ceea ce ar trebui să facă în anumite condiții. El are o supraveghere deplină asupra acestor probleme”, a declarat oficialul iranian.

Declarația oficialului iranian nu a oferit nicio dovadă care să susțină afirmația că liderul suprem Mojtaba Khamenei conduce, în mod direct și conștient, țara aflată în război.

