Detalii noi despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei
Data publicării: 17:43 01 Mai 2026

Detalii noi despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei
Autor: Iulia Horovei

mojtaba khamenei iran Sursa foto: Agerpres

Un oficial iranian a oferit noi informații despre starea de sănătate a liderului suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, rănit în atacul americano-israelian din 28 februarie, în urma căruia tatăl său, Ali Khamenei, a murit.

Șeful Biroului pentru Afaceri Internaționale al instituției de conducere a Adunării Experților din Iran, Mohsen Qomi, a oferit vineri o nouă perspectivă asupra liderului suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care a supraviețuit atacului americano-israelian din 28 februarie, în urma căruia tatăl său, Ali Khamenei, a murit.

Iran: Mojtaba Khamenei, „în sănătate deplină”

Oficialul iranian a confirmat că Mojtaba Khamenei a fost rănit în atac, deși oficialii americani spun că este inconștient și mutilat, susținând că liderul suprem este „în sănătate deplină” și își îndeplinește atribuțiile, potrivit CBS News.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut niciodată după anunțul preluării conducerii Iranului, fiind emise oficial doar discursuri și mesaje scrise atribuite acestuia.

„El se afla în clădire în acel moment, aceeași clădire care a fost bombardată și unde cei de dinăuntru au fost martirizați. Cu câteva minute mai devreme, din coincidență sau prin voință divină, intrase în curte, iar Dumnezeu a vrut să fie cruțat”, a spus Qomi într-un videoclip publicat de agenția de știri iraniană Fars. „Vă asigur că, în ciuda rănilor pe care le-a suferit acolo, Dumnezeu Atotputernicul l-a ocrotit”, a adăugat el.

Qomi a respins întrebările despre starea lui Khamenei ca fiind eforturi deliberate ale SUA de a crea incertitudine și presiune asupra regimului.

„Aceasta este o tactică a inamicului care încearcă să spună: de ce nu este prezent? De ce nu trimite un mesaj audio? De ce nu trimite un mesaj video? De ce cei care l-au întâlnit nu vin să raporteze? Vor, prin aceste întrebări, să ne forțeze să reacționăm în timp ce ei își continuă propriile planuri”, a mai spus Qomi, adăugând: „Este în deplină sănătate și își gestionează responsabilitățile. Supraveghează atât negocierile, cât și problemele de teren și, recent, a dat și câteva instrucțiuni echipei de negociere cu privire la ceea ce ar trebui să facă în anumite condiții. El are o supraveghere deplină asupra acestor probleme”, a declarat oficialul iranian.

Declarația oficialului iranian nu a oferit nicio dovadă care să susțină afirmația că liderul suprem Mojtaba Khamenei conduce, în mod direct și conștient, țara aflată în război.

Citește și: Iranul transmite o nouă ofertă de negocieri către SUA

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Oana Gheorghiu, întrebare tare despre Petrișor Peiu: Oare cum se înțelege parlamentarul cu investitorul?
Publicat acum 34 minute
Trafic de droguri pe litoral de 1 Mai: Tânăr româno-sirian prins cu peste 11 kg de canabis
Publicat acum 56 minute
Este deosebit de rece pentru începutul lunii mai. Prognoza meteo: Când vom avea iar vreme caldă și frumoasă
Publicat acum 59 minute
Cabinetul medical din București, unde o femeie a murit după o operație estetică, a fost închis - anunțul Ministerului Sănătății
Publicat acum 59 minute
Detalii noi despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 46 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 7 ore si 38 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 10 ore si 7 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Publicat acum 11 ore si 37 minute
TOP bancuri de 1 Mai
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close