Trump susține că Regele Charles ar fi fost mai util decât Starmer în războiul din Iran

Declarațiile făcute de Donald Trump despre Regele Charles și poziția lui Keir Starmer readuc în prim-plan tensiunile dintre Washington și Londra pe tema conflictului din Orientul Mijlociu. Trump a susținut că Regele Charles ar fi fost mai util decât Starmer în războiul din Iran. Comentariul a apărut chiar în timpul vizitei monarhului britanic în Statele Unite și riscă să creeze un disconfort serios la nivel diplomatic.

Reacții și context

Afirmațiile liderului american vin într-un moment sensibil. Regele, prin natura funcției sale, trebuie să rămână deasupra disputelor politice, iar intervenția lui Trump îl plasează, indirect, într-o zonă incomodă. În același timp, se conturează ideea că întâlnirile recente nu au reușit să repare relația dintre Trump și premierul britanic.

Întrebat dacă vizita a ajutat la detensionarea raporturilor cu Starmer, Trump a ales să vorbească în termeni pozitivi doar despre monarh, spunând că este „fantastic” și „un mare prieten de-al meu”.

Totuși, când discuția a ajuns la gestionarea conflictului, tonul s-a schimbat clar. Trump a explicat: „Cred că, dacă el s-ar fi ocupat de asta, dacă ar fi depins de el, probabil ne-ar fi ajutat în problema Iranului. Ar fi fost mai util.”

El a mers mai departe și a sugerat că pozițiile Londrei ar fi fost diferite inclusiv pe alte dosare sensibile: „Ar fi urmat recomandările noastre în ceea ce privește Ucraina, pentru că avem unele dezacorduri legate de Ucraina - nu atât în privința NATO, cât a țărilor europene.”

Relația cu Starmer, tot mai tensionată

Pe parcursul intervenției sale, Trump a revenit asupra relației personale și politice cu liderii britanici. Despre Regele Charles a spus: „Este o persoană extraordinară. Și da, ajută din punctul de vedere că, atunci când îți place atât de mult regele unei țări, probabil că asta îți îmbunătățește relația cu prim-ministrul.”

Apoi a oferit și un exemplu concret de divergență cu Starmer: „Dar, știi, în acel caz, i-am spus prim-ministrului: vrei să trimiți puțin ajutor? El a spus: nu, îl vom trimite după ce câștigați războiul. I-am spus: nu e bine, nu e bine.”

De altfel, nu este prima dată când Trump îl critică direct pe premierul britanic. În ultimele luni, acesta a lansat mai multe atacuri, spunând că Starmer „nu este Winston Churchill” și că relația specială dintre Statele Unite și Marea Britanie „nu mai este ce a fost”.

Poziția oficială a Londrei

În contrast cu presiunile venite din partea Washingtonului, guvernul britanic a ales o abordare prudentă. Keir Starmer a refuzat în repetate rânduri să implice Regatul Unit în conflictul cu Iranul, argumentând că o astfel de decizie nu servește interesului național.

În paralel, Regele Charles a transmis un mesaj diferit în discursul său din Congresul american, unde a susținut ideea unei cooperări solide între cele două state. Monarhul a vorbit despre necesitatea de a „apăra valorile noastre comune” și de a „ignora apelurile tot mai puternice de a deveni din ce în ce mai izolaționiști”, conform Politico.

