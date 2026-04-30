Trump susține că Regele Charles ar fi fost mai util decât Starmer în războiul din Iran
Data publicării: 16:44 30 Apr 2026

Trump susține că Regele Charles ar fi fost mai util decât Starmer în războiul din Iran
Autor: Tiberiu Vasile

regele charles donald trump Regele Charles al III-lea (s), în vizită oficială în SUA, discută cu președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Donald Trump, președintele SUA, afirmă că Regele Charles ar fi fost mai aliniat cu poziția Americii în conflictul cu Iranul, criticând refuzul lui Keir Starmer de a se implica.

Declarațiile făcute de Donald Trump despre Regele Charles și poziția lui Keir Starmer readuc în prim-plan tensiunile dintre Washington și Londra pe tema conflictului din Orientul Mijlociu. Trump a susținut că Regele Charles ar fi fost mai util decât Starmer în războiul din Iran. Comentariul a apărut chiar în timpul vizitei monarhului britanic în Statele Unite și riscă să creeze un disconfort serios la nivel diplomatic.

Reacții și context

Afirmațiile liderului american vin într-un moment sensibil. Regele, prin natura funcției sale, trebuie să rămână deasupra disputelor politice, iar intervenția lui Trump îl plasează, indirect, într-o zonă incomodă. În același timp, se conturează ideea că întâlnirile recente nu au reușit să repare relația dintre Trump și premierul britanic.

Întrebat dacă vizita a ajutat la detensionarea raporturilor cu Starmer, Trump a ales să vorbească în termeni pozitivi doar despre monarh, spunând că este „fantastic” și „un mare prieten de-al meu”.

Totuși, când discuția a ajuns la gestionarea conflictului, tonul s-a schimbat clar. Trump a explicat: „Cred că, dacă el s-ar fi ocupat de asta, dacă ar fi depins de el, probabil ne-ar fi ajutat în problema Iranului. Ar fi fost mai util.”

El a mers mai departe și a sugerat că pozițiile Londrei ar fi fost diferite inclusiv pe alte dosare sensibile: „Ar fi urmat recomandările noastre în ceea ce privește Ucraina, pentru că avem unele dezacorduri legate de Ucraina - nu atât în privința NATO, cât a țărilor europene.”

Relația cu Starmer, tot mai tensionată

Pe parcursul intervenției sale, Trump a revenit asupra relației personale și politice cu liderii britanici. Despre Regele Charles a spus: „Este o persoană extraordinară. Și da, ajută din punctul de vedere că, atunci când îți place atât de mult regele unei țări, probabil că asta îți îmbunătățește relația cu prim-ministrul.”

Apoi a oferit și un exemplu concret de divergență cu Starmer: „Dar, știi, în acel caz, i-am spus prim-ministrului: vrei să trimiți puțin ajutor? El a spus: nu, îl vom trimite după ce câștigați războiul. I-am spus: nu e bine, nu e bine.”

De altfel, nu este prima dată când Trump îl critică direct pe premierul britanic. În ultimele luni, acesta a lansat mai multe atacuri, spunând că Starmer „nu este Winston Churchill” și că relația specială dintre Statele Unite și Marea Britanie „nu mai este ce a fost”.

Poziția oficială a Londrei

În contrast cu presiunile venite din partea Washingtonului, guvernul britanic a ales o abordare prudentă. Keir Starmer a refuzat în repetate rânduri să implice Regatul Unit în conflictul cu Iranul, argumentând că o astfel de decizie nu servește interesului național.

În paralel, Regele Charles a transmis un mesaj diferit în discursul său din Congresul american, unde a susținut ideea unei cooperări solide între cele două state. Monarhul a vorbit despre necesitatea de a „apăra valorile noastre comune” și de a „ignora apelurile tot mai puternice de a deveni din ce în ce mai izolaționiști”, conform Politico.

