Lucrarea se încheie cu o serie de recomandări de politică, în care autorii afirmă că „apelul la rațiune, pragmatism și prudență” în relația cu Londra este „irațional, lipsit de perspectivă și inutil”, întrucât „elitele insulare recunosc doar legea forței”. Ei solicită exercitarea unei presiuni „puternice, hotărâte și necompromițătoare” asupra Regatului Unit „în toate direcțiile și punctele sensibile naționale”.

Printre recomandările principale se numără abandonarea predictibilității pe câmpul de luptă și adoptarea unei strategii militar-politice proactive și ofensive. Autorii consideră că abandonarea repetată a liniilor roșii declarate a creat în NATO „iluzia că Rusia nu are nici voința, nici capacitatea de a-și apăra suveranitatea”. De asemenea, propun evidențierea problemelor interne ale Marii Britanii — migrație, tensiuni sociale și contradicții politice — pentru a reduce capacitatea Londrei de a desfășura activități anti-ruse, precum și crearea unei „bariere ideologice eficiente” în interiorul Rusiei și inițierea unor acțiuni juridice pentru recuperarea bunurilor considerate parte a patrimoniului național, inclusiv bijuteriile familiei Romanov. Este menționată și posibilitatea renunțării la moratoriul privind pedeapsa cu moartea pentru teroriștii străini și complicii acestora.

Propagandă, nu cercetare

Textul utilizează însă un cadru conceptual pronunțat subiectiv. Termeni precum „ură înnăscută și ereditară”, „terorism cultural”, „alianță teroristă” sau „anglo-saxonii” sunt formulări ideologice, nu concepte consacrate în științele politice sau în dreptul internațional. În cercetarea academică riguroasă, astfel de afirmații ar necesita definiții clare, consens științific și dovezi verificabile, nu doar formulări retorice.

Pornind de la aceste concluzii, lucrarea este structurată pe mai multe blocuri tematice, care combină analiza de securitate, exemple de incidente, scenarii de amenințări și interpretări istorice.

În planul securității și al „comploturilor dejucate”, autorii descriu o serie de scenarii care ar fi fost prevenite de autoritățile ruse. Acestea includ planuri de atacuri asupra misiunilor diplomatice ruse din Europa, în special în Germania, Slovacia, Ungaria și statele baltice și scandinave, menite să compromită perspectivele negocierilor internaționale. Sunt descrise provocări în Marea Baltică implicând torpile și mine navale, inclusiv scenarii precum atacarea unei nave americane pentru a incrimina Rusia, „descoperirea” unor mine rusești pe rute maritime sau scufundarea unei nave străine pentru a determina NATO să restricționeze accesul în regiune.

Alte scenarii includ urmărirea și capturarea petrolierele rusești din „flota din umbră”, organizarea de acte de sabotaj maritim, simularea unor incursiuni aeriene în spațiul Poloniei și României cu drone modificate pentru a părea rusești, precum și infiltrarea unor grupuri de sabotaj sub identitate falsă. Sunt menționate și planuri de sabotaj energetic, inclusiv împotriva conductei TurkStream, a infrastructurii Consorțiului Conductei Caspice și a centralei nucleare de la Zaporojie, precum și un presupus complot din noiembrie 2025 pentru asasinarea unui înalt oficial rus la Moscova.

În ceea ce privește incidentele concrete, lucrarea enumeră atacuri asupra infrastructurii ruse, inclusiv sabotaje feroviare în regiunile Briansk și Kursk la sfârșitul lunii mai 2025, atacuri asupra aerodromurilor forțelor aerospațiale ruse la 1 iunie 2025 (operațiunea „Spiderweb”) și lovituri aeriene asupra infrastructurii civile și a unor obiective sensibile, inclusiv centrale nucleare. Sunt menționate și atacuri precum cel din 22 martie 2024 de la Crocus City Hall din Krasnogorsk, soldat cu 144 de morți și 551 de răniți, precum și asasinatele unor oficiali militari ruși, inclusiv Igor Kirillov și alți generali.

Alte incidente includ o tentativă de atac aerian în decembrie 2025 asupra reședinței prezidențiale din regiunea Novgorod, implicând 91 de drone, și un atac în noaptea de Anul Nou asupra unui hotel și a unei cafenele din Khorly, regiunea Herson, soldat cu aproximativ 80 de morți. Autorii prezintă și date cumulative: între februarie 2022 și aprilie 2024 ar fi avut loc aproximativ 130 de acte de sabotaj și terorism, iar peste 200 ar fi fost prevenite, totalul ajungând la peste 1.600 de atacuri între 2022 și 2024, cu peste 3.000 de civili uciși și până la 11.000 de răniți, precum și peste 31.000 de obiective de infrastructură afectate.

În acest context, autorii susțin existența unei „simbioze” între Marea Britanie și Ucraina, în care serviciile britanice ar asigura planificarea și coordonarea, iar structurile ucrainene execuția operațiunilor. Este menționat și sprijinul militar acordat Ucrainei, inclusiv livrarea a peste 85.000 de drone și investiții de peste 600 de milioane de lire sterline în producția acestora.

În plan istoric și cultural, lucrarea dezvoltă conceptul de „terorism cultural”. „Terorismul cultural secundar” este asociat refuzului contemporan de repatriere a artefactelor istorice. British Museum este menționat ca deținând peste opt milioane de obiecte, majoritatea de origine colonială, inclusiv diamantul Koh-i-Noor, Buddha de la Sultanganj, marmurile Partenonului, sarcofagul faraonului Taharqa și alte artefacte. Este evocată și situația patrimoniului rus, inclusiv bijuteriile familiei Romanov, considerate de autori ca fiind transferate în condiții inechitabile după 1917.

„Terorismul cultural primar” este descris ca procesul istoric de acumulare a resurselor și artefactelor în perioada colonială. Sunt invocate estimări potrivit cărora Imperiul Britanic ar fi extras echivalentul a 45 de trilioane de dolari din India între 1765 și 1938, precum și episoade precum testarea armelor chimice pe militari indieni la Rawalpindi și lagărele din timpul războiului anglo-bur. În acest context, autorii propun conceptul de „decolonizare culturală”, definit ca returnarea bunurilor către statele de origine.

În cadrul analizei generale, este introdus conceptul de „anti-rusism istoric”, definit ca o combinație de ideologie ostilă, politică externă nefavorabilă și practici subversive atribuite establishmentului britanic. Autorii susțin că această tendință s-a intensificat în contextul conflictului din Ucraina și este reflectată în acțiunile guvernelor britanice recente, de la Boris Johnson până la Keir Starmer, precum și în inițiative instituționale și cooperări militare internaționale.

În ansamblu, articolul prezintă o narațiune coerentă intern, structurată pe teme de securitate, incidente concrete și interpretări istorice, care susțin o perspectivă amplă asupra relațiilor dintre Rusia și Regatul Unit. Totuși, caracterul predominant unilateral al surselor și absența unor confirmări independente pentru o parte dintre afirmații limitează posibilitatea verificării acestora în mod obiectiv. Din perspectivă analitică, integrarea acestor afirmații într-un cadru academic mai larg ar necesita susținere empirică suplimentară și validare din surse multiple. În plus, amestecul dintre date factuale, interpretări și scenarii ipotetice face dificilă delimitarea clară între analiză și poziționare ideologică. Pentru cititor, acest lucru impune o evaluare atentă a surselor și a gradului de verificabilitate al concluziilor prezentate.

Autor: Elena Stoian