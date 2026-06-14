Traian Băsescu acuză partidele de "comportament inconştient şi antinaţional". Mesaj pentru Ilie Bolojan

Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte PNL, pentru a forma viitorul Guvern. Deja USR a anunţat că nu va susţine acest cabinet, iar mulţi liberali au ieşit cu acuze de trădare.

Traian Băsescu acuză PNL şi USR de comportament "inconştient şi antinaţional" şi spune că preşedintele Nicuşor Dan a apelat la ultima soluţie, după ce consultările oficiale nu au fost tratate serios de partidele parlamentare.

"Nominalizarea lui Adrian Veștea cred că era singura soluție rămasă. Președintele a fost în situația în care a făcut consultări oficiale, dar a avut și niște consultări neoficiale. Timp de 30 de zile a tot vorbit cu partidele, încercând să identifice o soluție pro-europeană. După aceste 30 de zile, a încercat întâi cu un independent. Probabil i s-a părut că, din moment ce partidele puneau restricții și acele așa-numite „linii roșii”, un independent ar fi fost o soluție.

Prima tentativă a fost categoric o variantă greșită. Realitatea este că domnul președinte a făcut o apreciere greșită cu desemnarea unui așa-zis independent.

În schimb, în ceea ce privește soluția pe care a adoptat-o astăzi, cred că este una corectă. Și pentru că am văzut tot felul de reacții, v-aș putea spune următorul lucru: este absolut constituțional ce a făcut președintele. Deci, nu a lipsit consultarea. Dânsul, în urma consultărilor, a ajuns la două variante: una cu un neafiliat și alta cu cineva provenit dintr-un partid", a declarat Traian Băsescu la România TV în emisiunea moderată de Simona Gheorghe.

Trebuia Nicuşor Dan să îl anunţe pe Ilie Bolojan?

Ilie Bolojan a transmis, la scurt timp după ce Adrian Veştea a fost desemnat prim-ministru, că nu a ştiut nimic legat de această mutare. Traian Băsescu spune ce trebuia să facă Nicuşor Dan, dar şi de ce nu contează că nu i-a anunţat pe liderii politici.

"Acum, marea problemă a celorlalți este: de ce nu i-a dat un telefon lui Bolojan să-i spună „Domnule președinte PNL, îți place sau nu-ți place, îl desemnez pe Veștea”? Atât avea de făcut. Președintele nu mai putea sta, pentru că responsabilitatea nu este nici a lui Bolojan, nici a lui Grindeanu, nici a lui Kelemen Hunor. Este responsabilitatea președintelui să desemneze un premier.

Toate discuțiile de acum sunt de tipul: „De ce nu m-a întrebat pe mine?”. Păi, v-ați bătut joc în timpul consultărilor! Niciun partid nu a nominalizat un candidat clar la funcția de premier, iar când o face președintele, nu vă mai place? De fapt, partidele au avut un comportament inconștient și antinațional, o spun fără reținere. Țara n-are guvern și intră în riscuri foarte mari, iar ei se gândesc doar la interesele lor: ce fac, câți bani dau la administrațiile locale, la clientela politică. Pur și simplu disprețuiesc interesul României", a punctat Traian Băsescu.

Ce ar trebui să facă Adrian Veştea?

"Eu cred că noul premier desemnat ar trebui să procedeze astfel: aș lua programul Alianței, pentru că este un program care a trecut deja prin Parlament și corespunde exigențelor PNRR-ului. Aș lua acel program, aș face lista de miniștri cu toți miniștrii care sunt interimari în acest moment pe funcții și, cel mai târziu miercuri, m-aș duce cu ea în Parlament.

Practic, cabinetul care a căzut prin moțiune ar fi noua listă de miniștri. Cu programul Alianței m-aș duce marți sau miercuri în Parlament", a mai precizat acesta.

Mesajul lui Băsescu pentru Ilie Bolojan

"Eu văd această desemnare ca pe o încercare disperată a președintelui de a-și îndeplini atribuțiile constituționale de a da României un guvern. A dat un rateu cu prima nominalizare, trebuia să o facă foarte repede pe a doua. A greșit din punct de vedere al relației politice, dacă vreți, pentru că nu l-a sunat pe Bolojan.

Dar Bolojan trebuie să înțeleagă că nu mai poate încurca lucrurile pe la Palatul Victoria, dintr-un motiv simplu: a căzut constituțional printr-o moțiune de cenzură, cu 281 de voturi „pentru”. Nu poate să fie o cădere mai corectă și mai constituțională decât asta. Deci văicărelile nu-și mai au locul aici.

Iar soluția pe care domnul Bolojan ar vedea-o — adică să fie nominalizat tot el — pune Parlamentul într-o situație neplăcută. Nu poți ca astăzi să votezi cu 281 de voturi căderea unui Guvern, iar a doua zi să votezi invers, cu măcar 233 de voturi. Nu se poate", a completat Traian Băsescu.