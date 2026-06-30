Carburanții se pot scumpi de mâine. Plafonarea expiră, pentru că PSD și PNL nu au ajuns la acord în Parlament

Alimentare carburant/ Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Pexels/Agerpres

Carburanții s-ar putea scumpi de mâine, după ce plafonarea adaosului comercial expiră, în contextul în care Guvernul interimar nu poate prelungi măsura. PSD și PNL nu au reușit să ajungă la un acord în Parlament.

Carburanții s-ar putea scumpi din nou începând de mâine, pe 1 iulie, după ce măsurile de plafonare expiră, iar Guvernul interimar nu are atribuțiile necesare pentru a le prelungi. În lipsa unei intervenții a Parlamentului, șoferii și transportatorii ar putea resimți în perioada următoare majorări ale prețurilor la pompă.

Începând de miercuri, 1 iulie, încetează aplicarea plafonării adaosului comercial la carburanți și a reducerii accizei cu 0,30 lei pe litru pentru motorină. Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan nu poate adopta ordonanțe de urgență sau iniția măsuri legislative pentru prelungirea acestor facilități, astfel că responsabilitatea unei eventuale soluții revenea Parlamentului.

În Legislativ a fost depus un amendament, dar a fost blocat

În Legislativ a fost depus un amendament care prevedea extinderea măsurilor pentru încă trei luni. Pentru ca proiectul să ajungă la votul final, era însă necesară convocarea Comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, astfel încât inițiativa să poată fi inclusă pe ordinea de zi a ultimei ședințe de plen înainte de vacanța parlamentară.

Acest lucru nu s-a întâmplat. Comisia pentru buget-finanțe, condusă de liberalul Bogdan Huțuca, nu a fost convocată, iar proiectul nu a mai ajuns în plen pentru votul final. Amendamentul privind prelungirea plafonării a fost inițiat de PSD.

În aceste condiții, în lipsa unui acord politic și a adoptării actului normativ, măsurile expiră de la 1 iulie.

Prețurile ar putea crește cu până la 0,50 lei pe litru

Reprezentanții transportatorilor avertizează că efectele s-ar putea vedea rapid la benzinării, unde prețurile ar putea crește cu până la 0,50 lei pe litru.

Între timp, Parlamentul își încheie activitatea și intră în vacanță. În cazul în care vor apărea situații considerate urgente, va fi necesară convocarea unei sesiuni extraordinare, iar parlamentarii vor putea participa și vota inclusiv în format online, conform România TV.

La rândul său, deputatul PSD Augustin Hagiu susține că plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită deoarece proiectul legislativ care prevedea extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților, condusă de PNL.

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