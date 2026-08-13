Dacă trezești ursul polar, ești bun de plată! Ce amendă a primit o persoană, care a deranjat un urs polar cu o sirenă de ceață în Svalbard, Norvegia

Urs polar -Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

O persoană a fost amendată pentru că a utilizat o sirenă de ceață pentru a trezi un urs polar, ce dormea în teritoriul norvegian Svalbard.

O persoană a fost amendată cu suma de aproximativ 4.500 de euro, după ce a trezit un urs polar care dormea, scrie BBC.

Conform guvernatorului teritoriului Svalbard din Norvegia, locul unde s-a întâmplat fapta, persoana a avut de plătit o amendă de aproximativ 4.500 de euro (n.red. 50.000 de coroane).

Incidentul s-a produs la începutul lunii august, după ce un individ a dat alarma de la bordul unei nave, care naviga într-un fiord din nord-vestul insulei Svalbard, la aproape 1.000 km de Polul Nord.

Legea din Svalbard, Norvegia, interzice deranjarea, atragerea sau urmărirea inutilă a unui urs polar



Potrivit reglementărilor locale din regiune, „este interzisă deranjarea, atragerea sau urmărirea inutilă a unui urs polar”. Legea mediului din Svalbard spune că tot traficul din arhipelag trebuie să se desfășoare într-o așa manieră ca să nu ducă la perturbări inutile ale faunei sălbatice locale, populate de urși polari, foci, balene, reni și vulpi arctice.

Animalul a fost declarat specie protejată în Svalbard în anul 1972, potrivit sursei citate. Aproximativ 250 de urși polari au fost numărați în arhipelag în timpul ultimei estimări științifice, făcute în 2015.

Într-un comunicat, guvernatorul Lars Fause a spus că, atunci când nava a trecut pe lângă animal, „se spune că ocupanții acesteia au observat un urs polar dormind pe uscat. O persoană de la bord a folosit apoi sirenele de ceață ale navei, trezind animalul, care s-a mutat într-o altă locație”, a adăugat acesta. De mențioant este că persoana respectivă a fost de acord să plătească amenda.