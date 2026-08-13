Un tren de pasageri a deraiat în Anglia / video

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Un tren de pasageri a deraiat în Anglia!

UPDATE: Potrivit mai multor publicații britanice, care citează o sursă din cadrul Departamentului pentru Transporturi din Marea Britanie, nu au fost înregistrate persoane decedate sau rănite grav.

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Știrea inițială:

Un tren de pasageri a deraiat joi, la Lewes, în regiunea East Sussex, din sudul Angliei. Deocamdată, nu se cunoaște numărul eventualelor victime dintre pasageri.

Ministra britanică a Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat că este „foarte îngrijorată” de cele întâmplate, în timp ce echipaje de paramedici și polițiști au ajuns la locul accidentului. Imaginile difuzate de RTVE și de alte televiziuni, printre care BBC, arată mai multe vagoane răsturnate în mijlocul unui câmp, cu echipele de intervenție aflate deasupra acestora sau în apropiere.

Trenul, operat de compania Southern Rail, circula între Haywards Heath și Lewes, pe o porțiune a rutei Brighton–Londra.

În urma accidentului, circulația a fost întreruptă pe mai multe linii ale companiei, iar pe celelalte sunt înregistrate întârzieri importante.

Linia este foarte aglomerată în timpul verii, în special datorită apropierii de Brighton, una dintre cele mai populare destinații de litoral din Anglia. Trenurile circulă, în mod normal, la intervale de aproximativ 30 de minute.

Secretarul general al sindicatului din transporturi, Maryam Eslamdoust, a declarat că „sunt implicați mulți pasageri” și că prioritatea absolută în acest moment trebuie să fie acordarea de ajutor acestora.

Incidentul de joi este al doilea accident feroviar grav produs în Marea Britanie în ultimele două luni. În iunie, două trenuri de pasageri s-au ciocnit în sudul și centrul Angliei, în apropierea orașului Bedford. O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite.

Mai multe informații urmează să fie comunicate.