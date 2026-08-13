Alertă în Italia: Explozie puternică la o fabrică de muniție din apropiere de Roma

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O explozie puternică a avut loc joi la o fabrică de muniție din apropierea orașului Colleferro, situat la sud-est de Roma.

Deflagrația a fost atât de puternică încât s-a auzit pe o rază de câțiva kilometri, potrivit presei locale.

În momentul în care s-a produs explozia, pompierii și polițiștii erau deja la fața locului și acționau pentru stingerea unui incendiu izbucnit la fabrica respectivă. În aceste momente, autoritățile verifică dacă deflagrația a provocat victime.

Explozia a avut loc la fosta fabrică Simmel Difesa, unitate operată în prezent de KNDS Ammo Italy, companie care face parte din grupul franco-german din industria de apărare KNDS.

Incendiul s-ar fi produs în departamentul de presare a pulberii.

Procurorii anchetează incidentul și suspectează că incendiul ar fi putut fi provocat intenționat, însă vor putea continua investigațiile doar după stingerea incendiului.

KNDS Ammo produce muniţie de calibru mediu şi mare pentru sisteme de apărare terestră şi navală, precum şi combustibil solid pentru vehicule de lansare aerospaţială, potrivit site-ului web al întreprinderii.

Potrivit unor documente ale Uniunii Europene, compania face parte dintre contractanții incluși în acordurile-cadru ale Agenției Europene de Apărare pentru muniție de 155 mm, semnate în 2023.

Televiziunile locale au difuzat imagini în care se putea vedea un nor dens de fum deasupra zonei industriale, în timp ce echipele de intervenție acționau la fața locului.

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KNDS Ammo Italy, mare producător de muniție navală

Potrivit site-ului web al întreprinderii, KNDS Ammo Italy este un producător important de muniție navală de calibru mediu și mare și furnizor preferat pentru tunurile navale Oto-Melara (Leonardo) și sisteme echivalente.

Compania produce intern focoase de proximitate și furnizează muniție pentru apărarea antiaeriană și aplicații terestre. Aceasta dispune de o infrastructură de producție flexibilă și de o forță de muncă specializată.

KNDS Ammo are peste 100 de ani de activitate și furnizează în prezent muniție de calibru mediu și mare în peste 40 de țări. Compania are experiență în proiectarea și fabricarea componentelor pentru muniție, de la pulberi, tuburi combustibile și explozivi până la focoase, componente metalice și ogive.