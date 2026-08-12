Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe va părăsi funcția la sfârșitul lunii august. Motivul, anunțat de Trump

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Karoline Leavitt va părăsi funcția de secretar de presă al Casei Albe la sfârșitul lunii august, potrivit unui anunț făcut de președintele Donald Trump.

Decizia purtătoarei de cuvânt a Casei Albe are la bază dorința de a se dedica mai mult familiei și de a petrece mai mult timp alături de copiii săi.

„Minunata secretară de presă a Casei Albe și unul dintre cei mai de încredere consilieri, Karoline Leavitt, va renunța la rolul ei pentru a petrece mai mult timp cu frumoșii ei copilași și cu familia ei, o decizie pe care o respect și o înțeleg pe deplin.

Karoline va fi de acum un consilier extern de top și o voce influentă în Partidul Republican, în timp ce lucrăm să sfidăm istoria și să câștigăm decisiv alegerile intermediare.

Karoline a fost un lider real al Casei Albe și a făcut o treabă fenomenală luptând pentru Justiție și Libertate din 2018, inclusiv în campania de realegere istorică din 2024. Karoline a fost unul dintre cei mai buni secretari de presă ai Casei Albe din istorie.

Îți mulțumesc, Karoline, pentru o treabă bine făcută”, a scris președintele Donald Trump pe Truth Social.

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Karoline Leavitt, cea mai tânără persoană numită vreodată secretar de presă la Casa Albă

În decembrie 2025, Karoline Leavitt a anunțat că așteaptă o fetiță și și-a exprimat recunoștința față de Dumnezeu pentru binecuvântarea maternității. Leavitt mai are un băiețel, născut în 2024.

"Soțul meu și cu mine suntem încântați să ne mărim familia și abia așteptăm să-l vedem pe fiul nostru devenind frate mai mare", a spus Leavitt, la vremea aceea.

Leavitt i-a mulțumit, totodată, președintelui american Donald Trump și șefei de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, pentru sprijinul acordat și pentru "promovarea unui mediu pro-familie la Casa Albă".

Originară din New Hampshire, Leavitt este o figură importantă în ofensiva anti-media a președintelui republican.

"Aproape toți colegii mei din Aripa de Vest (a Casei Albe, adică birourile prezidențiale) au bebeluși și copii mici și ne sprijinim reciproc în eforturile noastre de a ne crește familiile în timp ce lucrăm pentru cel mai mare președinte care a existat vreodată", a mai declarat ea în trecut.

"Nu este ușor să fii o mamă care lucrează, dar nu cred că aș putea fi bună în această meserie dacă nu aș fi mamă", a mărturisit ea.

Karoline Leavitt, în vârstă de 28 de ani, este cea mai tânără persoană numită vreodată secretar de presă la Casa Albă.

În vara lui 2024 și-a reluat activitatea în echipa de campanie a lui Donald Trump la doar câteva zile după ce a dat naștere primului ei copil, o întoarcere grăbită de tentativa de asasinat căreia i-a căzut victimă candidatul republican pe 13 iulie 2024.

Este căsătorită cu Nicholas Riccio, un dezvoltator imobiliar.

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