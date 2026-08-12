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Reacție inedită a ministrului Apărării din Republica Moldova atunci când primește o întrebare în limba rusă / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 12 Aug 2026
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Anatolie Nosatii
Foto: Agerpres

Un moment tensionat a avut loc miercuri la conferința de presă de după ședința de Guvern de la Chișinău, unde ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a refuzat categoric să primească o întrebare în limba rusă, deși o cunoaște.

Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării din Republica Moldova, a refuzat să primească o întrebare în limba rusă și a întrerupt-o pe jurnalista NewsMaker. Momentul inedit a avut loc în cadrul unei conferinţe de presă pe care ministrul a susținut-o miercuri după şedinţa de Guvern.

„Domnule Nosatîi, să ne spuneţi…”, a spus jurnalista NewsMaker în limba rusă.

„Nu vă înţeleg”, a replicat imediat Anatolie Nostaîi, fără a o lăsa să termine.

Ulterior, jurnalista i-a adresat întrebarea în limba română.

„Cu mare drag şi mulţumesc frumos că vorbiţi în limba de stat, limba română. O vorbiţi foarte bine”, a adăugat ministrul Apărării Naționale. Ulterior, Nosatîi răspuns la întrebare în limba română.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Guvernului Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi indică drept limbă maternă limba română. El menţionează că vorbeşte atât limba rusă, cât și limba engleză. CV-ul mai arată că, în anii ’90, acesta a urmat cursuri militare timp de patru ani în Ucraina: un curs de cercetare tactică la Şcoala Militară Superioară de arme întrunite din Kiev şi un curs de infanterie la Odesa.

Cine e Anatolie Nosatîi?

Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării al Republicii Moldova, este un militar de carieră cu peste trei decenii de experiență în structurile de securitate interne și internaționale. El a preluat conducerea resortului apărării în vara anului 2021, fiind desemnat să gestioneze modernizarea Armatei Naționale într-o perioadă marcată de schimbări majore în dinamica regională de securitate.

Pregătirea sa profesională îmbină instrucția militară de tip clasic cu standardele occidentale de comandă. Absolvent al Școlii Militare Superioare din Odesa și al prestigiosului Colegiu de Comandă al Forțelor Terestre din Fort Leavenworth, SUA, Nosatîi a parcurs  treptele ierarhice în Armata Națională.

Experiența sa include și o componentă internațională accentuată, marcată de participarea la misiuni externe de pace și de activitatea desfășurată ca ofițer de legătură la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. Din poziția de ministru, își orientează activitatea spre consolidarea capacităților defensive ale statului, dezvoltarea parteneriatelor strategice și alinierea forțelor armate moldovenești la standardele internaționale de operaționalizare.

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anatolie nosatii
republica moldova
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Comentarii (1)

Mihai1   •   12 August 2026   •   18:54

Și noi avem o miruță care până mai ieri îi făcea "nesimțiți" pe militarii români și tăia ajutoarele pentru cei întorși în scaune cu rotile din teatrele de operații

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