Cine este Andras Baka, propus de Peter Magyar președinte al Ungariei

Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza - Agerpres

Partidul de guvernământ Tisza al premierului Peter Magyar din Ungaria l-a propus pe Andras Baka pentru pentru funcţia de preşedinte al ţării.

Andras Baka, fostul preşedinte al Curţii Supreme, a fost nominalizat de grupul parlamentar al partidului de guvernământ Tisza, pentru funcţia de preşedinte al Ungariei, notează MTI.

Potrivit Reuters, Andras Baka ar urma să fie ales marţi de parlament preşedinte al Ungariei, funcţie în mare parte ceremonială, într-un demers simbolic al premierului Peter Magyar de a îndepărta bastioanele de putere ale fostului premier Viktor Orban.

Peter Magyar susţine că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor pentru a face aceste schimbări, scrie agenţia britanică de presă.

Cum este ales președintele în Ungaria

În Ungaria, preşedintele este ales de Parlament pentru un mandat de cinci ani, şi nu prin vot direct.

Alegerea unui nou preşedinte are loc după ce Parlamentul a adoptat un amendament constituţional care prevede încetarea mandatului lui Tamas Sulyok, actualul şef al statului. mendamentul, promovat de noua majoritate parlamentară condusă de premierul Peter Magyar, face parte din demersul acesteia de a înlătura din funcţiile-cheie persoane asociate cu fostul guvern al lui Viktor Orban.

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