Serviciile secrete care au previzionat invadarea Ucrainei susțin că Putin ar putea ataca un stat NATO

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Serviciile secrete americane anticipează posibile scenarii în care Moscova ar putea orchestra un atac cibernetic sau o incursiune terestră împotriva unui aliat NATO. În paralel, oficialii de la Washington trag un semnal de alarmă privind deficitul sever de armament defensiv și rachete tactice din depozitele SUA, necesare în cazul unui potențial conflict major cu Rusia sau China.

Președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze rezoluția NATO cu un atac limitat asupra unei țări aliate în următorii câțiva ani, conform unor noi rapoarte ale serviciilor de informații americane care prezintă scenarii posibile, de la un atac cibernetic la o incursiune terestră la scară mică, notează WSJ.

Evaluările descrise de oficialii americani vin pe fondul unui deficit de miniție critică de care armata ar avea nevoie pentru a confrunta Rusia sau China într-un potențial război viitor.

SUA și-a golit stocul de aceste arme din cauza transferurilor către Ucraina după invazia Rusiei, precum și a conflictului cu Iranul. Stocurile aflate în pericol includ rachete de precizie cu rază lungă de acțiune și sisteme de rachete tactice ale armatei, precum și rachete sol-aer Stinger cu rază scurtă de acțiune, au declarat alți oficiali.

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Serviciile de informații americane au anticipat invadarea Ucrainei de către Rusia

În iarna 2021-2022, serviciile secrete americane au avertizat în mai multe rânduri cu privire la o invazie a Federației Ruse în Ucraina, pe măsură ce Moscova își disloca armament pe flancul de est, la granița cu Belarus și Ucraina.

În dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie la scară largă asupra vecinului său, iar de atunci, trupele Kremlinului au reușit să ocupe aproape în totalitatea 4 regiuni ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie.

Chiar și așa, în fața avansului rus, forțele Kievului au rezistat eroic mai bine de patru ani, ca urmare a sprijinului occidental și implementării unor sisteme specifice războiului modern, precum dronele și roboții.