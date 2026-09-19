Ucraina vrea mai mulți bani de la UE pentru 2027, deși Bruxelles-ul are deja în derulare un program de 90 de miliarde

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Ministrul ucrainean de finanţe, Sergii Marcenko, a solicitat sâmbătă, din nou, Uniunii Europene o finanţare suplimentară de 32,6 miliarde de euro pentru Ucraina în 2027.

Comisia Europeană a spus că va lua în considerare noua cerere a Ucrainei. Mesajul Ucrainei a fost transmis de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, la o conferinţă de presă ce a urmat reuniunii informale a miniştrilor de finanţe din statele Uniunii Europene desfăşurată în capitala irlandeză Dublin. Ministrul ucrainean de finanţe a insistat că ţara sa se confruntă acum cu "nevoi de finanţare neacoperite" de aproximativ 32,6 miliarde de euro.

Ucraina are o nevoie de finanţare tot mai mare, insistă comisarul Dombrovskis

Comisarul Dombrovskis a declarat că Bruxellesul şi Kievul colaborează, cu scopul de a stabili nevoile de finanţare ale Ucrainei. Mai mult, "într-un termen relativ scurt" vor putea "cuantifica deficitul" de finanţare al Ucrainei pentru anul 2027.

Comisarul Dombrovskis a subliniat că Ucraina are o nevoie de finanţare tot mai mare, întrucât "invazia şi agresiunea rusă se intensifică". Totodată, comisarul european a semnalat că inclusiv evaluările Fondului Monetar Internaţional (FMI) arată că ajutorul financiar extern deja promis Ucrainei ar putea să nu fie suficient şi să necesite o suplimentare.

UE are deja în derulare un program de 90 de miliarde pentru Ucraina

Suma de 32,6 miliarde de euro cerută de Kiev s-ar adăuga programului european de asistenţă financiară în derulare în valoare de 90 de miliarde de euro. Acest program constă într-un împrumut din care Ucraina primeşte în tranşe până la sfârşitul anului viitor 60 de miliarde de euro pentru achiziţii militare şi 30 de miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar, împrumut pe care Kievul va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti "reparaţii de război", altfel va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia şi Slovacia.

Cu privire la noi opţiuni pentru finanţarea Kievului, comisarul european Dombrovskis a zis că CE nu exclude repunerea în discuţie a propunerii din 2025 de folosire a activelor ruseşti îngheţate în UE în urma sancţiunilor impuse Rusiei, aşa cum au cerut în iulie Spania, Polonia, Olanda şi Suedia într-o scrisoare în care au avertizat că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu ar fi suficient.

Belgia se teme de represaliile Moscovei și ține blocate activele rusești

Respectiva propunere de utilizare a activelor ruseşti pentru a finanţa Ucraina a fost discutată în decembrie 2025. Statele UE nu au ajuns atunci la un consens în favoarea acestei măsuri, în principal din cauza opoziţiei Belgiei, pentru că aici se află majoritatea acestor active şi al cărei guvern se teme de represaliile Moscovei.

În cele din urmă, statele membre au convenit ca împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei să fie finanţat prin emiterea de datorie comună a UE, cu garanţia statelor UE, cu excepţia celor trei menţionate, care au cerut şi au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului, ameninţând că în caz contrar l-ar fi blocat prin veto, notează Agerpres.

De asemenea, amintim că SUA au aprobat vineri o posibilă vânzare de arme de 2,68 miliarde de dolari pentru Ucraina, reprezentând rachete, lansatoare și radare antidronă.