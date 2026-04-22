UE, la un pas să deblocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Progresul depinde de restabilirea transporturilor de țiței prin conducta Drujba, care leagă Ucraina de Ungaria și Slovacia - o condiție pe care guvernul premierului ungar demisionar Viktor Orbán a folosit-o pentru a bloca împrumutul. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că linia a fost reparată, potrivit Politico.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că ultimele evoluții au deschis calea pentru eliberarea banilor.

„Petrolul curge prin conducta Drujba - asta înseamnă că... vom putea elibera împrumutul de 90 de miliarde de euro”, a declarat ea miercuri la Forumul de afaceri UE-Ucraina.

Și ministrul german de externe, Johann Wadephul, a sărbătorit vestea. El a scris pe X că „cele 90 de miliarde de euro pentru Ucraina... vin acum”, deoarece „Ungaria este din nou în familia europeană”.

După ce inițial a fost de acord cu împrumutul în decembrie, Budapesta l-a blocat în februarie, pe măsură ce a izbucnit o dispută privind conducta. Orbán l-a acuzat pe Zelenski de reparații lente la infrastructură, ca represalii pentru relațiile de prietenie ale Ungariei cu Rusia.

În ultimele zile, Volodimir Zelenski a părut optimist că banii vor ajunge în sfârșit în Ucraina.

„Deblocarea este semnalul corect în circumstanțele actuale”, a scris el pe X miercuri.

UE este sigură că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina va fi deblocat joi

Politico a vorbit cu cinci diplomați și oficiali UE, prezenți la o reuniune a ambasadorilor de miercuri sau informați de cei prezenți, aflați sub protecția aonimatului.

În cadrul reuniunii, Ungaria și Slovacia au precizat clar că sprijinul lor depinde de ajungerea fizică a petrolului pe teritoriul lor, potrivit a trei dintre diplomați.

„Este nevoie de oarecare prudență, deoarece ar putea exista încă probleme tehnice”, a spus un diplomat.

„Ar trebui să fie bine”, a adăugat un alt oficial, menționând că UE a amânat termenul limită până joi după-amiază, pe baza unor „calcule foarte științifice” privind momentul în care se așteaptă să sosească petrolul.

„Poziția noastră nu s-a schimbat”, a declarat un oficial maghiar pentru Politico.

Compania petrolieră maghiară MOL a declarat că țițeiul a început să circule prin Ucraina marți la prânz și se așteaptă să ajungă în Ungaria și Slovacia cel târziu joi. Ministrul slovac al Economiei, Denisa Sáková, a confirmat un calendar similar într-o postare pe Facebook, spunând că aprovizionarea ar trebui să se reia miercuri dimineață.

Dacă împrumutul este aprobat în această săptămână, Kievul ar trebui să primească banii în mai, oferind ajutor economiei ucrainene afectate de război, în timp ce aceasta continuă să se apere de invazia la scară largă a Rusiei.