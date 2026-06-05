Kaja Kallas: Responsabilitatea finală pentru explozia dronei ucrainene la Constanţa revine Rusiei

"Explozia unei drone în portul Constanţa demonstrează că războiul Rusiei se extinde tot mai mult pe teritoriul UE (...) Responsabilitatea finală pentru ceea ce s-a întâmplat cade direct asupra Rusiei", a scris Kaja Kallas pe reţelele de socializare, citată de EFE și Agerpres.

Ea a menţionat de asemenea că a discutat cu ministrul român de externe Oana Ţoiu, pe care a asigurat-o de "solidaritatea deplină a UE cu România".

Kaja Kallas a adăugat că săptămâna viitoare miniştrii apărării din statele UE vor discuta despre cum să consolideze şi mai mult sprijinul pentru Ucraina şi să sporească pregătirea UE în materie de apărare.

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Drona explodată la Constanța, de proveniență ucraineană

Forţele Navale ucrainene au confirmat mai devreme că drona maritimă care a explodat vineri dimineaţa în Portul Civil Constanţa a fost o dronă ucraineană scăpată de sub control în misiune în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti, astfel că drona a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României.

"În timp ce efectua misiuni în zona operativă a Mării Negre, o ambarcaţiune fără pilot a Marinei ucrainene, sub influenţa mijloacelor de război radio-electronic ale inamicului, a pierdut controlul şi a ajuns în apropierea coastei României", se arată într-un comunicat emis de Forţele Navale ucrainene.

Comunicatul mai menţionează că "Marina ucraineană a furnizat Marinei române toate informaţiile necesare pentru a preveni victimele civile".

Marina ucraineană a informat-o "la timp" pe cea română că "o dronă maritimă a fost scăpată de sub control din cauza interferenţelor ruseşti", a afirmat la rândul său purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhii Tykhyi, conform căruia incidentul demonstrează că agresiunea rusă împotriva Ucrainei "reprezintă o ameninţare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune".