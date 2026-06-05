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DCNews Stiri Kaja Kallas: Responsabilitatea finală pentru explozia dronei ucrainene la Constanţa revine Rusiei

Kaja Kallas: Responsabilitatea finală pentru explozia dronei ucrainene la Constanţa revine Rusiei

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 05 Iun 2026
kaja kallas Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas. Foto: Agerpres
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Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat vineri că "responsabilitatea finală" pentru explozia unei drone maritime ucrainene în portul Constanţa revine "direct Rusiei", deşi Ucraina a recunoscut că drona îi aparţine.

"Explozia unei drone în portul Constanţa demonstrează că războiul Rusiei se extinde tot mai mult pe teritoriul UE (...) Responsabilitatea finală pentru ceea ce s-a întâmplat cade direct asupra Rusiei", a scris Kaja Kallas pe reţelele de socializare, citată de EFE și Agerpres.

Ea a menţionat de asemenea că a discutat cu ministrul român de externe Oana Ţoiu, pe care a asigurat-o de "solidaritatea deplină a UE cu România".

Kaja Kallas a adăugat că săptămâna viitoare miniştrii apărării din statele UE vor discuta despre cum să consolideze şi mai mult sprijinul pentru Ucraina şi să sporească pregătirea UE în materie de apărare.

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Drona explodată la Constanța, de proveniență ucraineană

Forţele Navale ucrainene au confirmat mai devreme că drona maritimă care a explodat vineri dimineaţa în Portul Civil Constanţa a fost o dronă ucraineană scăpată de sub control în misiune în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti, astfel că drona a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României.

"În timp ce efectua misiuni în zona operativă a Mării Negre, o ambarcaţiune fără pilot a Marinei ucrainene, sub influenţa mijloacelor de război radio-electronic ale inamicului, a pierdut controlul şi a ajuns în apropierea coastei României", se arată într-un comunicat emis de Forţele Navale ucrainene.

Comunicatul mai menţionează că "Marina ucraineană a furnizat Marinei române toate informaţiile necesare pentru a preveni victimele civile".

Marina ucraineană a informat-o "la timp" pe cea română că "o dronă maritimă a fost scăpată de sub control din cauza interferenţelor ruseşti", a afirmat la rândul său purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhii Tykhyi, conform căruia incidentul demonstrează că agresiunea rusă împotriva Ucrainei "reprezintă o ameninţare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune".

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