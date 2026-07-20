VIDEO Scandal în Italia după moartea unui marocan imobilizat de polițiști. Proteste în Bologna: „Nu poți să-l omori ca pe un câine!”

Marocan imobilizat e polițiști italieni. Sursa foto: Captură video @visegrad24, X

Un bărbat de 43 de ani, de origine marocană, a murit în timpul unei intervenții a poliției la Bologna, după ce a fost imobilizat cu fața la pământ. Incidentul a stârnit indignare în Italia, sute de oameni protestând.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în timpul unei intervenţii a poliţiei, duminică, în oraşul italian Bologna, o înregistrare video publicată în presă arătând doi poliţişti ţinându-l cu faţa la pământ timp de câteva minute până când a încetat să mai mişte, transmite dpa.

Bărbatul imobilizat de polițiști a cerut, în mod repetat, ajutor

Cotidianul La Repubblica a publicat imagini video care îl arată pe Abderrahim Fakir cerând în mod repetat ajutor, în timp ce doi poliţişti în uniformă continuă să-l ţină imobilizat, cu faţa în jos, stând deasupra lui. Bărbatul încetează apoi să mai mişte.

Rapoartele iniţiale au indicat că poliţia a fost chemată în cartierul Pilastro duminică spre prânz, după ce vecinii au raportat că bărbatul, de origine marocană, se comporta agresiv.

Conform agenţiei ANSA, bărbatul ar fi lovit o maşină de patrulare înainte ca poliţiştii să folosească un spray cu piper şi să-l încătuşeze.

În imaginile video, despre care La Repubblica scrie că au fost filmate de un vecin de la fereastră, bărbatul poate fi auzit strigând în italiană: „Ajutor! Destul, destul!”, în timp ce poliţiştii continuă să-l ţină imobilizat, cu faţa în jos.

Un alt bărbat, în haine civile, îl ţine imobilizat pe marocan de glezne, în timp ce la faţa locului pot fi văzuţi şi doi paramedici.

???????? Italy faces a potential "George Floyd moment"



Migrant rights organizations and the far-left are starting to organize streets protests after a Moroccan migrant died while being pinned down to the ground by the police after going on rampage, destroying cars and threatening… pic.twitter.com/G1jfFggJM2 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 20, 2026

După câteva minute, bărbatul imobilizat încetează să mai mişte.

Cetățeanul marocan, antreprenor, trăia de mic copil în Italia

Potrivit agenţiei ANSA, marocanul trăia în Italia de la vârsta de șapte ani şi locuia într-un apartament împreună cu fratele său.

După moartea sa, tensiunile au crescut în cartierul Pilastro, situat în nord-estul Bologniei. Incidentul a determinat sute de oameni să protesteze şi a stârnit reacţii pe scena politică. Opoziția din Italia cere tragerea la răspundere a celor implicați, în timp coaliţia de guvernare apără agenţii. Guvernul premierului Giorgia Meloni îi apără pe polițiști, susținând că și-au făcut pur și simplu datoria după ce au fost chemați de „cetățeni exasperați”. Primarul de centru-stânga al oraşului Bologna, Matteo Lepore, a cerut „clarificarea deplină” a acestor evenimente.

???????? Protests have erupted in Bologna, Italy, in support of a 43-year-old Moroccan migrant, Abderrahim Fakir, who died while being pinned to the ground by police after going on a rampage, destroying cars and threatening people on the streets.



Protesters chanted: “It’s a state… pic.twitter.com/OnaqHXXvEE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 20, 2026

Manifestanții au scandat lozinci împotriva poliţiei şi au îngenuncheat cu pumnii ridicaţi, adoptând un gest asociat mişcării „Black Lives Matter”, care a apărut în Statele Unite în urma decesului lui George Floyd, survenit în 2020 la Minneapolis, potrivit ziarului local „Il Resto del Carlino”.

Sora victimei acuză polițiștii: Nu poți să-l omori ca pe un câine!

„Nu se poate muri aşa!”, a spus sora sa, Khadija Fakir, într-o declaraţie pentru cotidianul „Corriere della Sera”. „Poliţia trebuie să ne protejeze (...) Dacă cineva este agitat, trebuie să-l linişteşti, nu să-l omori ca pe un câine!”, a spus ea, cu vocea plină de furie, într-un videoclip.

„Mi-au ucis fratele cu sânge rece, vreau dreptate”, a mai spus ea.

Pentru stabilirea cauzei decesului a fost dispusă o autopsie, potrivit Agerpres.