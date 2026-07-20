Cum se pot înscrie în Programul Rabla Auto 2026 persoanele cu carte electronică de identitate. AFM, precizări

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AFM a venit cu precizări privind înscrierea în Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele care dețin carte electronică de identitate.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a precizat că persoanele care dețin cărți de identitate se pot înscrie în Programul Rabla Auto 2026. Instituția a explicat că aplicația informatică include o opțiune dedicată pentru acest tip de document, iar procedura de completare a datelor a rămas neschimbată față de sesiunea 2025.

„În legătură cu informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora persoanele care dețin cărți electronice de identitate nu s-ar fi putut înscrie în Programul Rabla Auto 2026, Administrația Fondului pentru Mediu face următoarele precizări:

Aplicația informatică permite înscrierea solicitanților care dețin cărți electronice de identitate. Formularul conține o opțiune distinctă pentru fiecare tip de document: „C.I. standard”, „C.I. electronică”, „Buletin” sau „Pașaport”.

Totodată, precizăm că modalitatea de completare a datelor privind documentele de identitate nu a fost modificată față de sesiunea din anul 2025. Cererea de finanțare utilizată în cadrul Programului Rabla Auto este aceeași în ceea ce privește selectarea tipului documentului de identitate și introducerea datelor aferente acestuia, singura modificare adusă formularului în sesiunea din acest an fiind introducerea opțiunii privind înscrierea pentru categoria motocicletelor”, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu pe pagina de Facebook.

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Ce trebuie să faci dacă ai carte electronică de identitate

AFM a explicat că persoanele care dețin carte electronică de identitate trebuie să selecteze opțiunea în aplicație și să introducă numărul documentului exact în forma în care acesta apare pe act. Instituția a publicat instrucțiuni detaliate pentru completarea corectă a datelor și le recomandă solicitanților să le consulte înainte de înscriere.

„În cazul cărții electronice de identitate, solicitantul trebuie să selecteze opțiunea „C.I. electronică” și să introducă numărul documentului exact în forma în care acesta apare pe act: două litere urmate de șapte cifre. Cele două litere fac parte din numărul cărții electronice de identitate și, prin urmare, nu se introduc separat într-un câmp destinat seriei.

Pentru a preîntâmpina eventualele neclarități generate de diferențele dintre actele de identitate clasice și cele electronice, AFM a publicat pe pagina dedicată programului instrucțiuni explicite și materiale informative care prezintă atât selectarea tipului corect de document, cât și modul de completare a numărului acestuia.

Așadar, titularii cărților electronice de identitate se pot înscrie în program prin selectarea opțiunii „C.I. electronică” și completarea numărului documentului exact în formatul înscris pe actul de identitate.

Pentru evitarea oricăror dificultăți, recomandăm solicitanților să parcurgă instrucțiunile publicate pe pagina Programului Rabla Auto pentru persoane fizice și să introducă datele exact în forma în care sunt înscrise pe documentul de identitate”, a mai transmis Administrația Fondului pentru Mediu pe pagina de Facebook.