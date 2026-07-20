UPDATE: ANCPI, noi precizări privind atacul cibernetic: Serviciile rămân indisponibile și vor fi reluate etapizat. O anchetă penală, în desfășurare

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ANCPI a venit cu noi precizări după atacul cibernetic care a afectat sistemele informatice ale instituției.

UPDATE: Actualizare privind incidentul de securitate cibernetică:

„Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) informează că, în urma tuturor verificărilor efectuate până în acest moment, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate. În prezent, a început procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Estimarea este că acest proces va fi finalizat miercuri, 22 iulie.



Ulterior finalizării migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare necesare. În funcție de concluziile acestui raport, ANCPI va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea în funcțiune a acestora va fi realizată etapizat, în funcție de prioritățile operaționale. Specialiștii ANCPI, împreună cu cei ai instituțiilor abilitate, depun toate eforturile pentru finalizarea procesului de remediere și pentru reluarea serviciilor în condiții de siguranță.



Totodată, ANCPI atrage atenția că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea sau stadiul actual al investigațiilor. Difuzarea unor informații neverificate poate genera confuzie și poate afecta încrederea publicului în instituțiile statului.



În cazul unui incident de securitate cibernetică, obiectivul principal este protejarea integrității datelor și eliminarea tuturor vulnerabilităților identificate. În astfel de situații, este necesară izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate înainte de reluarea activității, pentru a preveni orice risc suplimentar.



Deși această măsură a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, ea a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță. ANCPI va informa în continuare publicul cu privire la evoluția situației și recomandă cetățenilor, partenerilor instituționali și reprezentanților mass-media să utilizeze exclusiv informațiile transmise prin canalele oficiale ale instituției”.

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ANCPI anunță că infrastructura informatică afectată de incidentul de securitate cibernetică se află în proces de reinstalare și consolidare, iar serviciile vor fi reluate etapizat după verificarea și securizarea sistemelor.

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la incidentul de securitate cibernetică care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), facem următoarele precizări:

În prezent, infrastructura informatică a ANCPI se află într-un amplu proces de reinstalare și consolidare. Echipele tehnice ale instituției, împreună cu specialiști în securitate cibernetică, desfășoară activități de restaurare, verificare și întărire a măsurilor de protecție, astfel încât serviciile să fie reluate în condiții de maximă siguranță.

Contrar unor informații apărute în spațiul public, la momentul producerii incidentului, ANCPI dispunea de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță (backup), măsură care asigură redundanța și posibilitatea restaurării datelor în cazul unor incidente de securitate cibernetică”, a informat ANCPI.

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Investigațiile tehnice și penale sunt în desfășurare

ANCPI a precizat că investigațiile tehnice și penale privind incidentul cibernetic sunt în desfășurare și că nu există, deocamdată, concluzii oficiale. Instituția a avertizat că informațiile neverificate apărute în spațiul public nu provin din surse oficiale.

„În ceea ce privește securitatea datelor, investigațiile tehnice și penale sunt în desfășurare. În acest moment, nu pot fi comunicate concluzii oficiale cu privire la aspectele care fac obiectul cercetărilor. Orice informații în acest sens vor fi comunicate după finalizarea verificărilor de specialitate și pe baza concluziilor autorităților competente, în măsura în care acestea pot fi făcute publice.

Totodată, ANCPI atrage atenția că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale, nu reflectă nici realitatea, nici stadiul actual al investigațiilor. Difuzarea unor informații neverificate poate genera confuzie și poate afecta încrederea publicului în instituțiile statului”, a informat ANCPI.

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Reluarea funcționării aplicațiilor și serviciilor se va realiza etapizat

De asemenea, ANCPI a anunțat că reluarea serviciilor informatice se va face etapizat, după verificarea și securizarea sistemelor afectate. Potrivit instituției, procesul de restaurare este în desfășurare, iar serviciile rămân momentan indisponibile.

„În cazul unui incident de securitate cibernetică, obiectivul principal este protejarea integrității datelor și eliminarea tuturor vulnerabilităților identificate. În astfel de situații, este necesară izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate înainte de reluarea activității, pentru a preveni orice risc suplimentar. Chiar dacă această decizie a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, ea a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță.

Reluarea funcționării aplicațiilor și serviciilor informatice se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă este verificată, securizată și validată din punct de vedere al securității cibernetice, astfel încât funcționarea acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță și stabilitate.

Procesul de restaurare a infrastructurii informatice este unul complex și continuă conform planului stabilit împreună cu autoritățile competente în domeniu. Pe durata acestuia, serviciile rămân momentan indisponibile.

ANCPI va informa publicul cu privire la evoluția acestuia și recomandă cetățenilor, partenerilor instituționali și reprezentanților mass-media să utilizeze exclusiv informațiile transmise prin canalele oficiale ale instituției”, a transmis Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

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