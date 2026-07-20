România dorește reconsiderarea unei viitoare taxe pe carbon, dar doar pentru carburanți. Cât de mult ne-ar scumpi viața noua taxă pe carbon?

Carburant. Sursa foto: Agerpres

10 țări, inclusiv România, au solicitat Uniunii Europene să reanalizeze o nouă taxă pe carbon, dar doar pentru carburanți, în cadrul unei revizuiri separate a pieței de carbon a blocului comunitar.

Dar ce este această taxă de carbon? Este o taxă nouă care ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2028, pentru emisiile de CO₂ provenite din arderea combustibililor fosili în:

• transportul rutier: benzină, motorină, GPL etc.;

• clădiri rezidențiale și comerciale: gaze naturale, păcură, GPL și alți combustibili utilizați pentru încălzire;

• unele industrii mici care nu intră deja în ETS1.

Din analizele AEI la un curs de 5,24 lei/€, cresterea prețului combustibililor va fi de aproximativ:

• benzină: 0,92 lei/l fără TVA, respectiv 1,12 lei/l cu TVA;

• motorină: 1,07 lei/l fără TVA, respectiv 1,30 lei/l cu TVA.

Acestea sunt valori care țin seama de componenta de biocombustibil eligibilă — etanolul din benzină sau biodieselul — care pot avea factor ETS2 zero.

Astfel, la prețurile de astăzi benzina 8,65 lei/l și motorina 9,43 lei/l, cu această nouă taxă am ajunge la un nivel de 9,77 lei/l (13%) și motorina 10,73 lei/l (14%).

O mașină Dacia Logan într-un an pentru fiecare km parcurs emite 0,116 kg CO2, astfel că la cca 15.000 km parcurși în medie într-un an se emit cca 2 t CO2/an

Introducerea unei taxe pe carbon, în sectorul transporturi, având în vedere că prețul carbon ETS este de 80 Euro/t, costurile care urmează să le scoată suplimentar din buzunar un român care folosește o mașină Dacia Logan sunt de cca. 840 lei/an, adică o creștere cu 7% față de costurile actuale cu combustibilul, respectiv costul total cu combustibilul urmează să ajungă la cca. 12.654 lei/an.

Estimarea AEI privind noua taxă de carbon în transport arată o posibilă creștere viitoare a costurilor unei gospodării cu până la 5%.

Sursa AEI

Dar România a solicitat reconsiderarea ETS2 doar pentru transport nu și pentru taxa care se dorește să se aplice de la 1 ianuarie 2028 și pentru imobilele care folosesc combustibili gazoși.

Un imobil care folosește gaze naturale emite într-un an pentru fiecare kWh consumat cca. 0,205 kg CO2, astfel avem următoarele situații:

• Un apartament cu 2 camere emite cca 2 t CO2/an

• Un apartament cu 4 camere emite cca 3 t CO2/an

• O casă de cca 120 mp mediu izolată emite cca 6 t CO2/an

Introducerea unei taxe pe carbon în sectorul construcții, având în vedere că prețul carbon ETS este de 80 Euro/t, ar urma ca pentru gazele consumate, să le scoată din buzunar pe lângă factura de gaze și:

• cca. 840 lei/an (apartament cu 2 camere), adică gospodăria s-ar confrunta cu o creștere cu 21% față de costurile actuale cu gaze naturale considerând prețul plafonat al gazelor de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, respectiv costul cu gazele naturale urmează să ajungă la cca. 3.940 lei/an

• cca. 1280 lei/an (apartament cu 4 camere), adică gospodăria s-ar confrunta cu o creștere cu 21% față de costurile actuale cu gaze naturale, considerând prețul plafonat al gazelor de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, respectiv costul cu gazele naturale urmează să ajungă la cca. 5.970 lei/an

• cca. 2520 lei/an (imobil de tip casă), adică gospodăria s-ar confrunta cu o creștere cu 21% față de costurile actuale cu gaze naturale considerând prețul plafonat al gazelor de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus, respectiv costul cu gazele naturale urmează să ajungă la cca. 12.900 lei/an

De asemenea, noua taxă de CO2 se va aplica și unele industrii mici care nu intră deja în taxarea aplicată pentru CO2: Instalație industrială mică (ex. un cazan pe gaz dintr-o fabrică mică de mobilă), sub anumite praguri care deja sunt taxate, agricultură, silvicultură și pescuit, etc.

În situația în care s-ar aplica noua taxă de carbon, cheltuielile la nivelul populației ar crește cu cca. 10%.

România trebuie să aibă o poziție fermă legitimă și negociabilă european fără ca România să pară nici obedientă nici obstrucționistă, dar să prevină și o nouă creștere a prețurilor la energie (https://asociatiaenergiainteligenta.ro/romania-trebuie-sa-aiba-o-pozitie-ferma-legitima-si-negociabila-european-fara-ca-romania-sa-para-nici-obedienta-nici-obstructionist-dar-sa-previna-o-noua-crestere-a-preturilor-la-energie/)