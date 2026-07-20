Moarte suspectă în apropiere de Napoli: Un jurnalist sportiv a fost găsit carbonizat după ce ar fi fost împușcat

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Trupul neînsuflețit al jurnalistului sportiv Luigi Esposito a fost găsit de pompieri în timpul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit în Eboli, în apropiere de Napoli. Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că acesta ar fi fost împușcat mortal.

În timpul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit în Eboli, la sud de Napoli, pompierii au găsit trupul carbonizat al jurnalistului sportiv italian Luigi Esposito. Conform informațiilor transmise de Parchetul din Salerno, primele elemente ale anchetei susțin ipoteza unei crime.

Procurorul Raffaele Cantone a precizat că trupul se afla într-o stare atât de avansată de degradare, încât nici măcar sexul victimei nu a putut fi stabilit imediat. Totuși, pe baza primelor indicii strânse în anchetă, investigatorii cred că jurnalistul a fost împușcat, iar ulterior corpul său a fost incendiat și abandonat în zona cu vegetație.

Identitatea victimei a fost confirmată de Ordinul Național al Jurnaliștilor din Italia. Este vorba despre Luigi Esposito, cunoscut în mediul profesional și sub numele de Luca Esposito, în vârstă de 53 de ani.

Jurnalistul colabora cu mai multe publicații din presa locală și desfășura, de asemenea, activități în cadrul agenției regionale de protecție a mediului.

Carlo Bartoli, președintele Ordinului Național al Jurnaliștilor, a declarat că așteaptă ca investigația să clarifice împrejurările în care și-a pierdut viața colegul lor.