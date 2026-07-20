REPORTAJ DC NEWS | „Marea Nordului”, colțul de paradis din România cu apă limpede, nisip fin și prețuri mici: O atmosferă care amintește de litoralul de altădată / video

REPORTAJ DC NEWS | „Marea Nordului”, colțul de paradis din România cu apă limpede, nisip fin și prețuri mici: O atmosferă care amintește de litoralul de altădată / FOTO: DC NEWS

În fiecare sfârșit de săptămână, încă de la primele ore ale dimineții, șoseaua care duce spre Ștefănești începe să se umple. Mașini cu numere de Botoșani, Iași, Suceava, Neamț sau Vaslui înaintează încet spre malul Prutului. Toți au aceeași destinație. Un petic de nisip format în mod natural pe malul lacului Stânca Costești.

În apropierea orașului Ștefănești, la aproximativ 70 de kilometri de municipiul Botoșani, natura a creat o plajă cu nisip fin și intrare lină în apă. Localnicii îi spun „Marea Moldovei”, alții o cunosc drept „Marea Nordului”. Sunt și turiști care îi spun „Balatonul României”, impresionați de întinderea uriașă a apei. Indiferent de numele pe care îl poartă, locul a devenit una dintre cele mai căutate destinații estivale din nord-estul țării.

FOTO: DC News

Pentru oamenii din zonă, această plajă este vacanța pe care și-o permit. Este ziua în care copiii aleargă desculți prin nisip fără ca părinții să calculeze cât costă fiecare oră petrecută la mare. Este locul unde liniștea încă are loc printre oameni.

Privit de pe unul dintre dealurile din apropiere, lacul Stânca-Costești pare nesfârșit. Apa se întinde până la orizont, iar în zilele senine cerul se reflectă atât de bine încât granița dintre ele aproape dispare. Lacul se află pe râul Prut, la granița dintre România și Republica Moldova. Este cel mai mare lac artificial din Moldova și al doilea lac de acumulare din România ca dimensiune, după Porțile de Fier I.

Cei care ajung pentru prima dată aici au impresia că privesc o mare, nu un lac, iar astăzi, în zilele călduroase de vară, plaja devine unul dintre cele mai animate locuri din județ.

O mare pentru cei care nu ajung la Marea Neagră

Pentru o familie din nordul Moldovei, o vacanță pe litoral înseamnă un drum lung și cheltuieli importante. Până la Marea Neagră sunt aproximativ 550 de kilometri pentru locuitorii din Botoșani. Combustibilul, cazarea, mesele și taxele pot transforma câteva zile de concediu într-un efort financiar greu de susținut.

La Stânca Costești lucrurile arată diferit. Unii vin doar cu un prosop și un rucsac. Alții își aduc umbrela, lada frigorifică și mâncarea pregătită acasă. Mulți spun că acesta este concediul lor pentru că aici găsesc aproape tot ceea ce caută. Apă curată, spațiu suficient, costuri reduse și mai puțină aglomerație.

FOTO: DC News

Nisipul care a apărut singur

În spatele acestei întinderi de nisip se ascunde o poveste pe care puțini vizitatori o cunosc. Nu a fost amenajată cu utilaje și nici nu s-au adus tone de nisip. Apa lacului și curenții au modelat în timp malul, iar natura a creat o întindere de nisip fin care seamănă cu plajele de pe litoral. Intrarea în apă este lină, fără diferențe bruște de nivel.

În timpul verii, Direcția de Sănătate Publică Botoșani verifică periodic calitatea apei prin analize de laborator efectuate la intervale regulate, iar rezultatele au arătat că apa este potrivită pentru îmbăiere. Acest lucru le oferă vizitatorilor un plus de încredere.

Puțini dintre cei care stau astăzi la plajă se gândesc că întreaga zonă s-a născut dintr-un proiect de amploare început în urmă cu mai bine de jumătate de secol. În anii '70, Prutul producea frecvent inundații devastatoare. Sate întregi erau afectate, iar terenurile agricole erau acoperite de ape. Pentru a controla viiturile și pentru a produce energie electrică, autoritățile vremii au decis construirea barajului dintre localitățile Stânca și Costești. Odată cu ridicarea barajului a luat naștere lacul de acumulare.

FOTO: DC News

Anii au trecut, iar ceea ce a fost gândit ca o lucrare hidrotehnică a devenit treptat și un loc de recreere. Apa a atras păsările, iar ele au transformat zona într-un habitat valoros.

Lacul Stânca Costești face parte din rețeaua Natura 2000 și reprezintă una dintre cele mai importante arii de protecție pentru păsările acvatice din această parte a Europei. În fiecare an, aici ajung numeroase specii de păsări care cuibăresc sau folosesc lacul ca loc de popas în timpul migrației.

Specialiști în ornitologie vizitează frecvent zona pentru a observa speciile protejate. Acesta este și motivul pentru care turiștii sunt încurajați să păstreze curățenia și să evite zgomotul excesiv.

O atmosferă care amintește de litoralul de altădată

FOTO: DC News

Cei care au prins vacanțele de la mare din urmă cu câteva decenii spun că plaja de la Stânca le trezește aceeași stare. Nu există hoteluri înalte care să acopere orizontul, nu există șiruri nesfârșite de șezlonguri, nu se aude muzică la maxim în boxe la fiecare câțiva metri.

Oamenii își întind cearșaful pe nisip. Unii citesc, alții joacă table, familiile pregătesc masa la umbra copacilor. Timpul pare să curgă mai încet. Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți turiști revin în fiecare vară.

Diferența dintre o zi petrecută aici și una pe litoral poate fi semnificativă pentru bugetul unei familii. Drumul este scurt pentru locuitorii din nordul Moldovei. Accesul la apă este liber. Mulți își aduc mâncarea de acasă. În apropiere există câteva puncte unde pot cumpăra băuturi sau gustări, însă cei mai mulți preferă picnicurile în familie.

Această simplitate a devenit unul dintre cele mai apreciate lucruri. Oamenii spun că vin aici tocmai pentru că nu simt presiunea de a cheltui.

FOTO: DC News

La început, plaja era cunoscută aproape exclusiv de localnicii din Ștefănești și din satele apropiate. Apoi au început să apară vizitatori din Botoșani. Mai târziu au venit familii din Iași, Suceava, Neamț și Vaslui. Astăzi, în zilele toride de vară, parcările improvizate se umplu încă de dimineață.

Turism cu pași mici

Deși numărul vizitatorilor a crescut de la an la an, infrastructura turistică a rămas modestă. În zonă există câteva amenajări lipsite de strălucire: umbrele din stuf și o terasă.

Au existat planuri pentru dezvoltarea unor spații de cazare și a unor servicii suplimentare dedicate turiștilor, însă proiectele s-au lovit însă de procedurile administrative și de regulile impuse într-o arie naturală protejată.

Paradoxal, tocmai această dezvoltare limitată a păstrat farmecul locului. Peisajul a rămas aproape neschimbat, iar natura continuă să fie principalul punct de atracție.

Poate că succesul plajei de la Stânca Costești nu stă doar în frumusețea ei. Succesul stă în felul în care răspunde unei nevoi. Oamenii caută un loc aproape de casă unde să se bucure de vară fără să transforme câteva zile de relaxare într-o povară financiară. Aici găsesc apă curată, nisip fin, peisaje largi și liniște.

FOTO: DC News

Copiii învață să înoate aproape de mal. Părinții își permit să vină de mai multe ori într-o vară. Bunicii privesc lacul și spun că locul s-a schimbat enorm față de anii în care aici exista doar barajul și apa.

Iar în fiecare weekend, când sute de oameni își întind prosoapele pe nisipul de la Stânca Costești, devine limpede că această întindere de apă nu este doar un lac de acumulare. Pentru locuitorii din nordul Moldovei este locul unde vara se simte aproape, iar concediul începe fără sute de kilometri parcurși și fără cheltuieli greu de suportat. Aici, pe malul Prutului, între România și Republica Moldova, oamenii au găsit propria lor mare.